Quand va sortir GTA 6 ? Toutes les fuites et les rumeurs

GTA 6 est de loin le jeu le plus attendu de ces dernières années. Bien qu’il n’ait toujours pas été annoncé par Rockstar Games, les leaks continuent d’affluer. En attendant une éventuelle déclaration officielle, voici tous les leaks et les rumeurs concernant ce nouveau Grand Theft Auto.

GTA 5 est sorti sur les consoles d’ancienne génération en 2013, ce qui signifie que les fans attendent un nouveau jeu de la saga depuis de nombreuses années maintenant. Et avec l’attente vient aussi l’impatience.

Lire aussi – Les meilleures façons sur GTA Online de gagner rapidement de l’argent

Voilà déjà plusieurs années que les aficionados de la licence Grand Theft Auto se sont mis à écumer la toile, à la recherche du moindre petit indice qu’aurait pu semer Rockstar Games laissant présager que la sortie du tant attendu sixième opus approche, ou du moins qu’elle est au programme.

Advertisement

Malheureusement, jusqu’ici Rockstar n’a pas daigné sortir de son long silence, ne confirmant même pas si le jeu est bel et bien en production ou non. Néanmoins, il en faut bien plus pour décourager les internautes !

Semaine après semaine les fuites et rumeurs en tout genre continuent d’affluer sur la toile, cultivant plus que jamais l’espoir des joueurs. Voici une sélection des principales fuites et rumeurs qui ont émergé sur la toile jusqu’à présent.

La confirmation d’un nouveau GTA – Février 2022

Sur Twitter, Rockstar Games a annoncé cette nouvelle qui a ravi de nombreux fans. Ils ont officiellement confirmé que la suite de la série Grand Theft Auto est en développement.

Advertisement

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series. With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway. — Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022

Les rumeurs et fuites supposées concernant la sortie de GTA VI sont nombreuses. Il y a encore quelques mois, certaines avançaient une sortie potentielle dès 2023, mais cette hypothèse parait aujourd’hui très improbable. Entre véritable fuite, canulard et fausse information, la frontière est souvent fine !

Jason Schreier, journaliste spécialisé dans les jeux vidéo, a confirmé les affirmations de Tom Henderson en déclarant que ses sources lui avaient indiqué une date de sortie similaire : “Je ne sais pas pourquoi tout le monde pense que j’ai dit que GTA VI arriverait en 2023… Tout ce que Tom Henderson a dit sur le jeu correspond à ce que j’ai entendu“.

Advertisement

De nouvelles feuilles de route annuelles pour Take-Two, la société mère de Rockstar, ont fait surface le 3 août avec le dernier rapport sur les résultats financiers. 19 “sorties principales” sont actuellement dans le pipeline, bien que GTA 6 n’ait pas été explicitement mentionné. Sur la base de ces plans, la fin de l’année 2022 est certainement la prévision la plus optimiste concernant une sortie pour GTA 6… mais cela reste un scénario peu probable.

Dans un précédent article Newswire partagé par Rockstar en janvier 2021, une image du véhicule Vetir a suscité de nombreuses spéculations quant à un éventuel clin d’œil des développeurs, principalement en raison de la police particulière utilisée qui donne une drôle d’allures aux lettres V et E dans lesquelles des fans ont immédiatement reconnu le chifre romain “VI”, soit six.

Advertisement

La seule information officielle provient de Take-Two et de leur pipeline de production. Publié au mois de mai 2022, ce dernier détaille tous les projets en cours censés sortir entre 2023 et 2025. Malheureusement pour les fans, GTA VI ne figure pas sur la liste, ce qui laisse penser qu’il faudra attendre au moins jusqu’à 2026 pour espérer mettre les mains sur le jeu tant attendu.

Les différentes plateformes sur lesquelles GTA 6 serait disponible

Alors que la sortie de GTA 6 ne semble clairement pas être pour tout de suite, la probabilité de voir le jeu débarquer sur PS4 et Xbox One semble plutôt mince. À n’en pas douter, Rockstar misera sur des consoles next-gen. Reste à voir si la PS5 et la Xbox series X seront toujours les consoles les plus perfectionnées lors de la sortie du jeu.

Advertisement

Crossplay dans GTA 6

Actuellement, aucun des jeux de Rockstar n’a la capacité d’activer le cross-play. Cependant, avec GTA 6 pourrait éventuellement marquer la première apparition de cette fonctionnalité dans l’un de leurs titres. Malheureusement, il est bien trop tôt pour espérer autre chose que des spéculations infondées à ce sujet.

La carte de GTA 6

Bien qu’aucune carte n’ait été confirmée en ce qui concerne l’endroit où les joueurs se rendront dans la prochaine itération, la communauté est en pleine discussion, allant même jusqu’à regarder dans GTA 5 pour trouver des indices. La plupart des titres récents se concentre sur Amérique du Nord, et de nombreux fans aimeraient voir un retour de San Andreas ou même de Vice City.

Faisant surface en 2018, la fuite de Project Americas détaillait un monde énorme aux côtés de nombreuses autres fonctionnalités. Maintenant, le leaker Tom Henderson a laissé entendre que beaucoup de ces fuites sont fausses.

Les auteurs du leak ont déjà affirmé que Vice City ne serait pas le point central, mais que tout l’État de Floride serait concerné. Dans ce scénario, ils affirment que la carte aurait la taille de GTA V et de Red Dead Redemption 2 réunis.

Rio de Janeiro – Mai 2021

Il y a également eu quelques teasers concernant Rio de Janeiro, avec des Redditors comparant la disposition des cartes à Rio dans la vraie vie.

“La ville du bas est Rio de Janeiro dans les cartes qui ont fuité“, a déclaré Boastful_Clown, fournissant une forme de ce qu’il prétend être une “preuve“. Ces revendications de cartes continues continuent d’exciter les fans de GTA partout dans le monde.

Leaks Vice City – Mai 2021

De nouvelles fuites entourant le décor de Vice City continuent à affluer. Un leak, partagé sur Imgur, montre beaucoup plus de détails par rapport à la fuite précédemment partagée en 2018.

Les rumeurs concernant Vice City ont continué à circuler tout au long de l’année 2021, avec des leaks de captures d’écran et même des fuites de stations de radio qui ont poussé les fans à confirmer la théorie. Une vidéo complète de la carte présumée de GTA 6 est apparue le 8 juillet.

Amérique du Sud et Asie

D’autres ont émis l’hypothèse que le jeu se déroulerait sur un autre continent, comme l’Amérique du Sud ou l’Asie. Une fuite a même affirmé que le jeu se déroulerait à une autre époque, comme les années 70 ou 90, bien que certains aient affirmé que cela était incorrect.

Après tout, Dan Houser, le co-fondateur de Rockstar Games, a précédemment déclaré qu’amener GTA dans un autre pays ou dans une autre époque pourrait être une option : “Pour le moment, on a l’impression que l’ADN de GTA est contemporain, américain, anglophone, car c’est ce que cela a été… cela ne se limite pas nécessairement à ça“, avait-il déclaré.

Lire aussi – Top des voitures et motos les plus rapides sur GTA Online

Bien que cette déclaration ne donne absolument aucune information solide sur un lieu ou une époque, elle confirme néanmoins que Rockstar est prêt à briser les codes établis dans le prochain GTA.

Indications sur le cadre moderne de GTA 6 – avril 2021

Dans une récente fuite, il a été révélé que le prochain GTA pourrait se dérouler dans un cadre plus familier. Une offre d’emploi de Rockstar en Inde indique qu’ils sont à la recherche d’un animateur en médias, ce qui alimente le feu en raison de ce que l’offre d’emploi énumère comme responsabilités :

THEORY: GTA 6 might not be in the 1980s time, here’s why. Rockstar recently posted out a job for India looking for “Mixed Media Animator”.

“We create content for in-game Media” “We work on Multiple platforms” Remember Life Invader and all of these websites?#GTAVI pic.twitter.com/OCDUpD0Y8c — GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) April 12, 2021

THEORIE : GTA 6 pourrait ne pas être dans les années 1980, voici pourquoi. Rockstar a récemment publié une offre d’emploi en Inde à la recherche d’un “Animateur médias mixte”

Histoire, intrigue et personnages de GTA 6

L’avancement de l’histoire de titre a été la source de nombreux débats, mais quoi qu’il en soit il y a toujours beaucoup de spéculations au sujet du nombre de personnages jouables dans GTA 6. Y aura-t-il un personnage principal ou plusieurs personnages ?

Un retour de Carl Johnson ?

Étant donné qu’il s’agit d’un des protagonistes les plus connus de la franchise, ce ne sont pas les rumeurs autour d’un retour de CJ qui manquent. Malheureusement, le doubleur du personnage Chris Bellard a dévoilé qu’il ne travaillait pas sur un projet quelconque avec Rockstar.

Néanmoins ses déclarations n’ont pas balayé les rumeurs pour autant, étant donné que Rockstar peut toujours faire appel à lui plus tard, ou miser sur un autre doubleur.

Les personnages principaux

L’une des pistes les plus concrètes autour d’un personnage de GTA 6 est probablement celle liée à l’acteur Jorge Consejo. En effet, sur son CV, l’acteur répertorie GTA 6 et Rockstar Games pour son interprétation en CGI d’un personnage connu uniquement sous le nom de “Le Mexicain“.

Immédiatement, l’acteur a été noyé sous les questions des internautes. Il s’est alors contenté de précisé qu’il ne pouvait pas s’exprimer sur certains projets en raison de certaines clauses dans son contrat.

Dear friends, While I read every message from you, please know that because of contract stipulations sometimes I’m unable to comment on certain projects. Please don’t feel ignored or unseen. I appreciate and value every single one of you. ❤️✌🏼 — Jorge Consejo (@JorgeConsejo) March 27, 2020

Bien que je lise tous vos messages, sachez qu’en raison de clauses contractuelles, il m’est parfois impossible de commenter certains projets.

Serait-ce un semblant de confirmation ? Mystère !

Un personnage féminin ?

De multiples fuites ont pointé du doigt l’arrivée d’un protagoniste féminin, ce qui serait une grande première pour une franchise de Rockstar Games.

Le fameux Project Americas

L’une des plus imposantes fuites en cours est connue sous le nom de Project Americas. En plus du leak autour du protagoniste féminin, elle regroupe de multiples fuites au sujet de la carte en avançant que les joueurs feront leur retour à Vice City, mais qu’ils pourraient également se rendre en Amérique du Sud par avion.

On a more serious note, the leaks the last few years of a female protagonist being featured are true. I can verify that someone in the know, a few years ago confirmed that & the entire Project Americas leak to me. Dont believe this is the first time I revealed this. #gta6 #leak https://t.co/yYaL1dfRGl — Michael 🎉✨🎆 (@LegacyKillaHD) January 12, 2021

Plus sérieusement, les fuites de ces dernières années concernant la présence d’un protagoniste féminin sont vraies.

Dernièrement, une nouvelle rumeur y a ajouté de nouveaux éléments tels que le fait que les joueurs pourraient déposer leurs valises dans 5 villes différentes.

Bien sûr, comme toujours, le Project Americas est loin de faire l’unanimité. De nombreux joueurs mais aussi plusieurs leakers considèrent que les fuites autour du Project Americas ne sont que des écrans de fumée.

80% of the GTA 6 “Project Americas” leaks are: pic.twitter.com/WScBfNONzG — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 19, 2021

En ce sens, alors que les fan du Project Americas se questionnaient sur l’époque à laquelle GTA 6 se déroulerait, un internaute a avancé que contrairement à ce que de précédentes théories avançaient, GTA 6 ne se déroulera pas dans les années 80.

THEORY: GTA 6 might not be in the 1980s time, here’s why. Rockstar recently posted out a job for India looking for “Mixed Media Animator”.

“We create content for in-game Media” “We work on Multiple platforms” Remember Life Invader and all of these websites?#GTAVI pic.twitter.com/OCDUpD0Y8c — GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) April 12, 2021

Les potentielles fonctionnalités de GTA 6

Comme rien n’a été officialisé au sujet de GTA 6, aucune fonctionnalité n’a été dévoilée néanmoins beaucoup pensent que certaines mécaniques pourraient de nouveau être d’actualité, telles que:

Une vaste gamme d’armes

Des missions secondaires

De multiples zones

Une carte massive et moderne

Différents leaders, dont certains seraient des femmes

Une personnalisation de la voiture

Si l’on se fie à de récents brevets, GTA 6 pourrait également compter sur des lobbies massifs assortis à un monde bien plus peuplé.

Bitcoin – Juin 2021

Selon Tom Henderson, un leaker qu’on ne présente plus, un système de cryptomonnaie spécifique au jeu pourrait voir le jeu.

Just so there’s no confusion, I mean in-game payments of bitcoin. These payments will come from the more higher up characters that needs to transfer high amounts of “untraceable cash and fast”. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 3, 2021

Ces paiements proviendront des personnages les plus hauts placés qui ont besoin de transférer de grandes quantités de “cash intraçable et rapide“

Selon Tom Henderson, cette fonctionnalité sera principalement proposée par certains personnages haut placés du jeu, notamment lorsqu’il s’agira de transférer rapidement de grandes quantités de monnaie au personnage du joueur.

I heard recently that in GTA 6, some missions will reward you in bitcoin instead of cash for completing some missions. The stock market feature will return, with the addition of a broker for different cryptocurrencies. If GTA 6 incorporates this right, it’s huge for crypto. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 3, 2021

J’ai entendu récemment que dans GTA 6, certaines missions vous récompenseront en bitcoins au lieu d’argent pour avoir accompli certaines missions.

GTA 6 : trailers et teasers

Alors que les joueurs cherchent avec un louable acharnement le moindre petit indice concernant GTA 6, un certain nombre d’entre eux ont mis la main sur différents éléments qui pourraient être des teasers.

Selon de récentes fuites il se pourrait que dans les mois à venir, GTA Online reçoive différentes mises à jour visant à annoncer l’arrivée de GTA 6, une théorie qui semble peu à peu prendre de la consistance.

Annonce d’un événement en direct

En juin 2021, Rockstar a publié une offre d’emploi pour un “Live Events Co-ordinator” sur son site Web. Cette information a conduit certains fans de GTA 6 à supposer qu’un ancien leak concernant l’annonce d’un événement en direct pour la prochaine itération était vraie.

Selon la fuite précédente, GTA 6 sera présenté aux fans lors d’une série d’événements en direct et de diverses mises à jour de GTA Online.

Comme toujours, ces fuites doivent être prises avec des pincettes, mais il est possible que les deux soient liés.

Lire aussi – Le premier screenshot potentiel de GTA 6 découvert à San Andreas

Trailers à venir

En février 2021, une nouvelle offre d’emploi recherchant un “Cinematic Gameplay Capture Artist” pour le studio de Rockstar à New York a fait le tour de Reddit avec sa description du poste : “Ce rôle est responsable du tournage de séquences de jeu destinées à être utilisées en ligne et dans la campagne. L’équipe “Gameplay Capture” travaille avec nos équipes de montage vidéo et de trailers pour produire des vidéos exceptionnelles utilisant exclusivement des prises de vue en jeu“.

En 2020, une autre annonce d’emploi concernait un monteur vidéo, chargé de produire un contenu convaincant dans un “format de 60 secondes“, ce qui ressemble beaucoup à une bande-annonce, et cela n’a été publiée qu’en janvier 2021.

À présent, selon les dernières fuites en date, il semblerait que la toute première bande-annonce sera diffusée “dans les mois à venir”.

Teasers

Il y a eu d’autres potentiels teasers, y compris dans le cadeau de Noël adressé aux influenceurs. Le contenu de ce cadeau a fait surface sur les réseaux sociaux et présentait un logo Rockstar inédit, inspiré du drapeau colombien.

Noms de domaine Vice City Online, Rockstar Cartel et GTA 6

Un utilisateur de Reddit a également signalé que Take-Two Interactive avait renouvelé deux noms de domaine intéressants. La maison mère de Rockstar Games a renouvelé gtavicecityonline, gtavi, et plus récemment, rockstarcartel.

Les entreprises sont connues pour renouveler régulièrement leurs noms de domaine, même si elles n’ont pas l’intention de les utiliser, alors prenez ces noms avec des pincettes.

Plus de 500 heures jouables sur GTA 6

Si on en croit les dires de l’analyste Michael Pachter, il y aurait plus de 500 heures de contenu jouable sur Grand Theft Auto 6.

Plusieurs continents seraient à explorer, dont Vice City, San Andreas, Liberty City et l’Europe. De quoi ne pas lâcher le jeu au bout de quelques jours et d’avoir plusieurs semaines à consacrer à l’histoire de GTA 6.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les leaks et rumeurs actuelles concernant la sortie de GTA 6. Cet article sera mis à jour dès que de nouvelles informations nous parviendront.

Lire aussi – Comment se transformer en animal dans GTA Online ?

De plus, l’on peut sans nul doute s’attendre à encore de nombreux rebondissements autour de l’arrivée de GTA 6.