Une rumeur de GTA 6 s’effondre, un acteur s’est confié sur le rôle de Jason

Le comédien de doublage Troy Baker a mis fin aux théories des fans concernant GTA 6, affirmant qu’il n’est pas la voix de Jason dans le jeu très attendu de Rockstar Games.

Depuis des années, Rockstar Games a gardé ses informations très secrètes concernant Grand Theft Auto 6, ne confirmant que récemment que le jeu était en production. Cependant, cela a changé au cours des derniers mois.

À la fin de 2023, nous avons finalement eu notre premier aperçu officiel de ce qu’ils préparent pour GTA 6, lorsqu’une bande-annonce a été révélée. Cette bande-annonce a confirmé les fuites précédentes selon lesquelles nous retournerions à Vice City et jouerions les personnages de Jason et Lucia dans une histoire à la Bonnie et Clyde.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais lorsqu’il s’agit des comédiens de doublage derrière les deux protagonistes, les informations ont été rares, laissant les fans essayer de deviner qui ils pourraient être. Cela a conduit à quelques mauvaises suppositions dans le passé, en particulier pour le rôle de Lucia, et maintenant l’attention s’est portée sur Jason.

Jason prononce en fait un seul mot dans la bande-annonce, “trust” (confiance), et sa voix ressemble suffisamment à celle de Troy Baker, la voix derrière certains des personnages les plus emblématiques du jeu vidéo, y compris Joel dans The Last of Us et Booker de Fallout Infinite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, Troy Baker a réfuté ces affirmations. « Cela montre bien comment la perception fonctionne. Ainsi, les gens pensent et supposent automatiquement. Je veux que ce type, qui qu’il soit, soit reconnu pour son travail, car je suis sûr qu’il sera fantastique », a-t-il déclaré sur le podcast Movie Dweeb.

« Et je connais de nombreuses personnes qui ont travaillé pour Rockstar, Roger Clark et Ned Luke inclus, et, vous savez, c’est un travail acharné, les mecs. Ces gars-là se donnent à fond dans ces personnages et ils méritent toute la reconnaissance pour leur travail, pas moi. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous attendons toujours que Rockstar publie une seconde bande-annonce pour GTA 6, que certains fans croient pouvoir voir cet été. D’autres, cependant, pensent qu’ils devront attendre au moins jusqu’en septembre pour cela.

Nous devrons juste attendre et voir qui joue un rôle dans GTA 6, mais nous savons qu’une fois que les crédits défileront, nous ne verrons pas le nom de Troy Baker.