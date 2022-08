Comment fonctionne le Collectif dans FIFA 23 Ultimate Team : tous les changements expliqués

FIFA 23 Ultimate Team est sur le point de chambouler le fonctionnement du Collectif. Découvrez tous les changements prévus.

FIFA 23 a bien l’intention de marquer les esprits avant que la franchise ne prenne un nouveau tournant avec un rebranding complet. Du mode Carrière aux Clubs Pro, de nombreuses nouveautés sont attendues pour l’opus final de FIFA.

En ce qui concerne les changements, c’est évidemment le très populaire Ultimate Team qui attire tous les regards. En effet, FUT a aussi droit à son lot de nouveautés, et la plus bouleversantes d’entre elles concerne probablement la refonte du système de Collectif.

Sommaire

Le Collectif dans FIFA 23 Ultimate Team : Comment ça marche ?

L’énorme changement qui va bouleverser la construction d’équipes FUT est le suivant : le système de liens a tout bonnement été retiré. Vous n’aurez donc plus à lier des joueurs de clubs et de nationalités similaires afin de profiter de bonus au Collectif.

Néanmoins, cela ne signifie absolument pas que le Collectif disparait.

En effet, les joueurs de votre équipe continueront de se renforcer les uns les autres, mais leur placement sur le terrain n’a plus la moindre importance. Ainsi, MBappé et Navas profiteront d’un boost collectif grâce à leur allégeance au PSG, et ce même s’ils jouent d’un côté et de l’autre de la pelouse.

De plus, le Collectif ne sera plus noté sur 100 pour les équipes et 10 pour les joueurs individuellement. Dorénavant, les joueurs et équipes seront notées sur un barème de trois étoiles.

FIFA 23 Collectif : Héros et Icônes

EA SPORTS Les cartes Héros et Icônes gardent une importance primordiale pour le Collectif

Dans FIFA 23 comme dans les opus précédents, les Icônes et les Héros FUT ont une importance capitale dans le score de synergie d’une équipe.

Ainsi, les cartes Icônes de FIFA 23 compteront comme deux joueurs de leur pays, ce qui signifie qu’ils offriront un bonus doublé à tous les joueurs de cette équipe appartenant à la même nation.

D’un autre côté, les Héros FUT compteront comme deux joueurs de leur ligue. Par exemple, Yaya Touré offrira un double bonus de Collectif aux joueurs de Premier League.

Quelle est l’importance du Collectif dans FIFA 23 ?

Le manque de Collectif sera beaucoup moins sévèrement puni dans FIFA 23 par rapport aux opus précédents. À vrai dire, il ne sera même pas puni du tout.

En effet, la carte d’un joueur indiquera ses attributs minimum, et ceux-ci ne seront aucunement réduits si son équipe ne lui apporte aucune synergie de Collectif.

Néanmoins, n’allez pas croire que le Collectif est devenu inutile. En effet, établir des synergies de Collectif permettra toujours d’améliorer les stats de vos joueurs, et de les rendre sensiblement plus efficaces que dans leur version de base.

