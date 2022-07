Notes Serie A de FIFA 23 : Prédictions des meilleurs joueurs de chaque équipe

more

Load More

Mais en plus de ces dix joueurs talentueux, la Serie A recèle également quelques joyaux cachés dans les clubs qui ne font pas partie du top 6.

Milan Skriniar a été un mur de briques pour l’Inter Milan la saison dernière et recevra sûrement une augmentation de sa note, qu’il reste à l’Inter Milan ou qu’il parte au PSG comme le suggèrent les rumeurs.

Mais de l’autre côté, de nouveaux visages vont faire leur apparition en Serie A, tandis que certains joueurs de premier plan sont partis, notamment Chiellini, Insigne, Kessie et bien d’autres encore.

Cependant, ces deux joueurs n’ont pas vraiment réalisé une bonne saison et par conséquent, leur note devrait baisser dans FIFA 23.

Alors que nous sommes en plein mercato, certains joueurs ont déjà fait leur retour dans le championnat italien tels que Romelu Lukaku et Paul Pogba après un passage en Premier League.

Mais qui seront les meilleurs joueurs de ce championnat ? Nous avons tout d’abord établi nos prédictions des 10 joueurs de Serie A les mieux notés dans FIFA 23, et mis en évidence ensuite les meilleurs joueurs de chaque club.

Et concernant les notes des joueurs de Serie A pour le mode Ultimate Team, vous pouvez vous attendre à ce que les meilleurs joueurs reçoivent des augmentations importantes.

Au cours de la saison 2021/2022, les fans de Serie A ont eu droit à une course acharnée au titre entre les deux équipes de Milan qui a finalement été remporté par l’AC Milan.

Lors de la sortie de chaque FIFA, EA met à jour les notes des joueurs en fonction de leurs performances de la saison précédente, et FIFA 23 ne va pas faire exception à cette règle.

by Ludovic Quinson