Les meilleurs joueurs à petits prix pour les DCE de FIFA 23

Le mode Ultimate Team de FIFA 23 ajoute constamment de nouveaux SBC à compléter, ce qui peut rapidement vider votre club de nombreuses cartes qui traînent. Mais si certains joueurs bien notés vous manquent, découvrez alors les moins chers sur le marché.

Le marché des transferts d’Ultimate Team a sa propre vie dans FIFA 23, car la valeur des joueurs change constamment. Et réagir aux changements du marché est un excellent moyen de dénicher des joueurs de grande valeur dans FIFA 23.

Mais à côté de cela, les joueurs les mieux notés peuvent également constituer une source de revenus idéale pour les DCE, car ils vous permettent de remplir certaines conditions d’équipes.

Alors afin de vous aider, nous avons compilé les joueurs les moins chers et les mieux notés sur FIFA 23 afin de vous faciliter la vie pour remplir les différents DCE.

Les joueurs les moins chers et les mieux notés dans FIFA 23

La liste des joueurs bon marché dans FIFA 23 commence par les éléments qui affichent une note globale de 84. Les joueurs notés à 83 peuvent également s’avérer précieux pour compléter les SBC en tant que chair à canon bon marché.

Cependant, nous avons décidé de ne pas les inclure dans cette liste, car un grand nombre de joueurs notés 83 peuvent être achetés pour 900 crédits seulement.

Mais à partir du moment où l’on passe aux joueurs 84 et plus, la différence de valeur est plus grande, ce qui rend intéressant le fait de mentionner les joueurs les moins chers.

Les joueurs notés 84 les moins chers de FIFA 23

Joueur Club Prix Lucas Hernandez Bayern Munich 3 900 Alejandro Gomez Séville FC 3 800 Emiliano Martinez Aston VIlla 3 900 Jack Grealish Manchester City 3 900 Mateo Kovacic Chelsea 4 100 Joel Matip Liverpool 3 800 Edin Dzeko Inter Milan 3 800 Thomas Partey Arsenal 3 900 Kieran Trippier Newcastle United 3 800 Mats Hummels Borussia Dortmund 4 000

Les joueurs notés 85 les moins chers de FIFA 23

Joueur Club Prix Paul Pogba Juventus 7 900 Patrik Schick Bayer Leverkusen 8 100 Pedri FC Barcelone 8 000 Nabil Fekir Real Betis 8 200 Ilkay Gundogan Manchester City 8 000 Serge Gnabry Bayern Munich 8 200 Pierre-Emerick Aubameyang Chelsea 8 000 Yann Sommer Borussia M’Gladbach 7 900 Jamie Vardy Leicester City 8 200 Iago Aspas Celta Vigo 8 000

Les joueurs notés 86 les moins chers de FIFA 23

Joueur Club Prix Sergej Milinkovic-Savic Lazio 14 000 Lautaro Martinez Inter Milan 14 400 Raheem Sterling Manchester City 14 000 Thomas Delaney Séville FC 14 100 Ciro Immobile Lazio 14 300 Kevin Trapp Frankfurt 14 200 Dani Parejo Villarreal 14 000 Paulo Dybala AS Rome 14 300 Milan Skriniar Inter Milan 14 100

Les joueurs notés 87 les moins chers de FIFA 23

Joueur Club Prix Marco Verratti PSG 18 700 David De Gea Manchester United 19 000 Hugo Lloris Tottenham 18 500 Trent Alexander-Arnold Liverpool 18 800 Frenkie de Jong FC Barcelone 18 900 Rodri Manchester City 19 000 Mike Maignan AC Milan 19 200 Thomas Muller Bayern Munich 18 900 Fabinho Liverpool 19 300 Antonio Rudiger Real Madrid 18 600

Les joueurs notés 88 les moins chers de FIFA 23

Joueur Club Prix Ruben Dias Manchester City 27 500 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelone 27 750 Erling Haaland Manchester City 28 000 Keylor Navas PSG 27 500 Bernardo Silva Manchester City 27 000 Marquinhos PSG 27 500 Toni Kroos Real Madrid 27 700 Luka Modric Real Madrid 27 500

Les joueurs notés 89 les moins chers de FIFA 23

Joueur Club Prix Joshua Kimmich Bayern Munich 37 550 Casemiro Manchester United 37 750 Jan Oblak Atletico Madrid 36 500 Ederson Manchester City 37 000 Alisson Liverpool 37 200 Heung Min Son Tottenham 36 500 N’Golo Kanté Chelsea 37 000 Sadio Mané Bayern Munich 38 000 Harry Kane Tottenham 38 000

Les joueurs notés 90 les moins chers de FIFA 23

Joueur Club Prix Manuel Neuer Bayern Munich 46 000 Thibaut Courtois Real Madrid 46 500 Mohammed Salah Liverpool 49 000 Cristiano Ronaldo Manchester United 68 000 Michael Laudrup Icône 48 000 Jean-Pierre Papin Héro 57 500

Les joueurs notés 91 les moins chers de FIFA 23

Joueur Club Prix Kevin De Bruyne Manchester City 54 000 Karim Benzema Real Madrid 55 000 Robert Lewandowski FC Barcelone 54 500 Lionel Messi PSG 80 000 Marco Van Basten Icône 79 000 Franco Baresi Icône 90 000

Les joueurs TOTW les moins chers pour alimenter vos SBC dans FIFA 23

Pour compléter les SBC les plus populaires de FIFA 23, il est souvent nécessaire d’avoir une carte TOTW de valeur. Les éléments TOTW sont plus chers que leurs équivalents en or, ce qui fait de la sélection du joueur idéal pour votre SBC une solution rentable.

Alors pour tous les joueurs du mode Ultimate Team qui ne disposent pas d’une carte TOTW de rechange dans leur club, voici notre liste des joueurs TOTW les moins chers notés entre 82 et 89.

Joueur Note Prix sur PlayStation et Xbox Prix sur PC Ramy Bensebaini 82 10 500 10 500 Jonathan David 82 10 500 10 750 Anthony Modeste 82 10 500 10 500 Franco Armani 82 10 500 10 500 William Carvalho 83 11 000 11 000 Joselu 83 11 000 11 250 Marcus Thuram 84 11 750 12 000 Chris Smalling 84 12 000 12 000 Willi Orban 84 12 000 13 000 Cody Gakpo 85 21 750 23 750 Dusan Vlahovic 86 23 250 24 500 Mason Mount 86 23 500 25 500 Kévin Trapp 87 32 500 33 750 Sergej Milinkovic-Savic 87 34 000 35 750 Wojciech Szczesny 87 34 000 34 000 Toni Kroos 89 42 500 45 000

Et voilà pour notre guide des meilleurs joueurs à acheter dans FUT 23 afin de remplir vos DCE à petit prix.