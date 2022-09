Les meilleurs jeunes joueurs de FIFA 23 dans le mode Carrière

La clé du succès du mode Carrière de FIFA 23 est d’avoir un œil sur les futurs espoirs qui deviendront des titulaires indiscutables plus tard. Alors afin de vous aider dans vos recherches, découvrez les meilleurs jeunes joueurs que vous devez impérativement signer.

FIFA 23 est presque là, et même si Ultimate Team va très probablement dominer une fois de plus, une grande partie des joueurs ont toujours un œil sur le mode Carrière. La perspective de faire passer un club de l’obscurité à la Ligue des champions est toujours très intéressante et FIFA 23 ne va pas faire exception à cette règle.

Et pour être compétitif dès le départ, il est essentiel de compléter votre équipe avec les meilleurs attaquants et défenseurs, mais si vous vous lancez dans un projet à long terme, il est alors utile de regarder vers l’avenir. Heureusement, le mode Carrière de FIFA 23 regorge de jeunes prodiges au potentiel énorme.

Alors à quelques semaines de la sortie du jeu, découvrez les meilleurs jeunes joueurs du mode Carrière de FIFA 23 que vous devriez envisager de recruter dès le premier jour.

Sommaire

EA SPORTS Il est très important de recruter des jeunes joueurs avec du potentiel dans le mode Carrière de FIFA 23.

Les meilleurs jeunes prodiges de FIFA 23

Si vous voulez vraiment développer votre équipe dans le mode Carrière, nous vous recommandons alors de rechercher de jeunes joueurs âgés de 23 ans ou moins. Ces jeunes ont un potentiel énorme et le temps joue en leur faveur lorsqu’il s’agit de tenir leurs promesses.

Cela signifie également qu’ils peuvent améliorer lentement leurs statistiques sur plusieurs saisons, même s’ils ne sont pas tout à fait prêts à intégrer le onze de départ immédiatement.

Comme FIFA 23 n’est pas encore là, nous avons établi nos prédictions des meilleurs jeunes prodiges à signer dans le mode Carrière en nous basant sur les années précédentes et les performances réelles.

Découvrez donc nos choix pour chaque poste ci-dessous :

Les meilleurs jeunes gardiens de FIFA 23 (Prédictions)

Joueur Age Club Poste Illan Meslier 22 Leeds United G Maarten Vandevoordt 20 Genk G Andriy Lunin 23 Real Madrid G Gianluigi Donnarumma 23 PSG G Lautaro Morales 22 Lanús G Gavin Bazunu 20 Southampton G

Les meilleurs jeunes défenseurs de FIFA 23 (Prédictions)

Joueur Age Club Poste Joško Gvardiol 20 RB Leipzig DC Luca Netz 19 Hertha BSC DG Jarrad Branthwaite 20 Everton DC Wesley Fofana 20 Chelsea DC Alphonso Davies 21 Bayern Munich DG Sergino Dest 21 AC Milan DD Edmond Tapsoba 23 Bayer Leverkusen DC Tino Livramento 19 Southampton DD Mohamed Simakan 22 RB Leipzig DC Owen Wijndal 22 Ajax Amsterdam DG

Les meilleurs jeunes milieux de terrain de FIFA 23 (Prédictions)

Joueur Age Club Poste Jude Bellingham 19 Borussia Dortmund MC Florian Wirtz 19 Bayer Leverkusen MOC Xavi Simons 19 PSV MC Sandro Tonali 22 AC Milan MDC Jamal Musiala 19 Bayern Munich MOC Phil Foden 22 Manchester City MOC Ryan Gravenberch 20 Bayern Munich MC Eduardo Camavinga 19 Real Madrid MC Pedri 18 FC Barcelone MC Maxence Caqueret 22 OL MDC

Les meilleurs jeunes ailiers de FIFA 23 (Prédictions)

Joueur Age Club Poste Rodrygo 21 Real Madrid AD Vinicius Jr 22 Real Madrid AG Thiago Almada 21 Atlanta United AD Rafael Leao 23 AC Milan AG Bukayo Saka 21 Arsenal MD Talles Magno 20 New York City FC MG Samuel Iling-Junior 18 Juventus AG Antonio Zarzana 20 FC Séville AD Ansu Fati 19 FC Barcelone AG Noni Madueke 20 PSV MD

Les meilleurs jeunes attaquants de FIFA 23 (Prédictions)

Joueur Age Club Poste Youssoufa Moukoko 17 Borussia Dortmund BU Joao Felix 22 Atletico Madrid AT Erling Haaland 22 Manchester City BU Alexander Isak 22 Newcastle BU Alou Kuol 21 Stuttgart BU Armando Broja 20 Chelsea BU Facundo Farías 20 CA Colón BU Dane Scarlett 18 Tottenham BU Adam Hlozek​​ 20 Bayer Leverkusen BU Karim Adeyemi 20 Borussia Dortmund BU

Et voilà pour nos prédictions des meilleurs jeunes joueurs de FIFA 23. Dès que nous aurons mis la main sur le jeu, nous mettrons à jour cet article avec encore plus de jeunes prodiges tout en ajoutant une analyse complète du potentiel et du coût de chaque joueur.