Notes Ligue 1 de FIFA 23 : Prédictions des meilleurs joueurs de chaque équipe

Toutefois, cela ne veut pas dire pour autant que EA ne vas pas continuer d’administrer des mises à niveau et des rétrogradations à travers les autres joueurs du championnat en fonction des performances.

Messi est le seul point d’interrogation, car il pourrait bien recevoir un -1 après avoir fêté ses 35 ans cet été et après avoir connu une première saison compliquée en France.

L’attaque la plus dangereuse du championnat reste cependant toujours le trio composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, qui devrait chacun conserver une note élevée après une campagne nationale réussie.

Pour le moment, le mercato estival est particulièrement calme pour le PSG même si les rumeurs s’intensifient au sujet de Milan Škriniar, Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike.

Mais alors qui seront les meilleurs joueurs de ce championnat ? Nous avons tout d’abord établi nos prédictions des 10 joueurs de Ligue 1 les mieux notés dans FIFA 23, et mis en évidence ensuite les meilleurs joueurs de chaque club.

Et durant cette dernière saison, le PSG a remporté un nouveau titre, ce qui aura sans aucun doute un impact sur la mise à jour des notes des joueurs de FIFA 23.

Les performances réalisées tout au long de la saison 2021/2022 sont les critères avec lesquels les développeurs fournissent des améliorations et des baisses à certains des meilleurs joueurs.

La Ligue 1 va comporter certaines des plus grandes stars de FIFA 23 , avec les joueurs du champion PSG qui vont une fois de plus dominer le mode Ultimate Team. Découvrez donc nos prédictions des meilleurs joueurs de ce championnat, ainsi que les meilleurs de chaque équipe.

by Ludovic Quinson