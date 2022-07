Notes Premier League de FIFA 23 : Prédictions des meilleurs joueurs de chaque équipe

more

Même si la plupart des clubs n’ont aucune chance d’obtenir un joueur dans le top 10, il est toujours intéressant de voir comment EA améliore ou rétrograde les joueurs du championnat puisque chaque équipe a connu des succès et des échecs qui devraient se refléter dans FIFA 23.

Heung Min-Son a également enregistré son année la plus prolifique en Premier League jusqu’à présent, terminant co-meilleur buteur du championnat avec Salah. Cela devrait suffire à le faire monter d’un cran et à le faire entrer dans le club très convoité des notes à 90.

Après que les deux équipes se soient battues bec et ongles pour les trois trophées nationaux la saison dernière, nous nous attendons à ce que les joueurs de Manchester City et Liverpool dominent dans FIFA 23.

Mais qui seront les meilleurs joueurs de ce championnat ? Nous avons tout d’abord établi nos prédictions des 10 joueurs de Premier League les mieux notés dans FIFA 23, et mis en évidence ensuite les meilleurs joueurs de chaque club.

Chaque année, EA met à jour sa liste de joueurs avec de nouvelles notes basées sur leurs performances de la saison précédente, et FIFA 23 ne va pas faire exception à cette règle, d’autant plus que la saison 2021/22 a donné lieu à des performances exceptionnelles, qui se refléteront sans aucun doute dans les notes de FIFA 23.

La Premier League accueillera une fois de plus certains des meilleurs joueurs de FIFA 23 , avec notamment des joueurs de Manchester City et Liverpool qui devraient dominer le mode Ultimate Team. Découvrez donc nos prédictions des meilleures notes de toutes les équipes de ce championnat.

by Ludovic Quinson