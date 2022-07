Notes LaLiga de FIFA 23 : Prédictions des meilleurs joueurs de chaque équipe

LaLiga est un championnat qui a toujours été apprécié par les fans du mode Ultimate Team. Découvrez donc nos prédictions des meilleurs joueurs de ce championnat pour FIFA 23, ainsi que les meilleurs de chaque équipe.

Alors que la sortie de FIFA 23 se rapproche, les fans attendent avec impatience le moment où EA va dévoiler les notes des joueurs pour le mode de jeu Ultimate Team.

Les performances réalisées tout au long de la saison 2021/2022 sont les critères avec lesquels les développeurs fournissent des améliorations et des baisses à certains des meilleurs joueurs.

Et même si le championnat espagnol a perdu ses deux plus grandes stars, Ronaldo et Messi, au cours des dernières années, LaLiga reste toujours plus forte que jamais avec le Real Madrid qui a récemment été couronné champion d’Europe et d’Espagne.

Mais alors qui seront les meilleurs joueurs de ce championnat ? Nous avons tout d’abord établi nos prédictions des 10 joueurs de LaLiga les mieux notés dans FIFA 23, et mis en évidence ensuite les meilleurs joueurs de chaque club.

Prédictions des 10 meilleurs joueurs de LaLiga pour FIFA 23

Joueur Club Amélioration/Baisse Note Karim Benzema Real Madrid +2 91 Thibaut Courtois Real Madrid +2 91 Jan Oblak Atlético Madrid – 91 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelone -1 89 Casemiro Real Madrid – 89 Luka Modric Real Madrid +1 88 Toni Kroos Real Madrid -1 87 Frenkie de Jong FC Barcelone – 87 Jordi Alba FC Barcelone – 86 Dani Parejo Villarreal – 86

Karim Benzema est le favori pour remporter le Ballon d’Or après ses prestations miraculeuses qui ont conduit le Real Madrid à un large succès en 2022, et par conséquent, sa note devrait augmenter. Ses coéquipiers madrilènes, Courtois, Modric et Vinicius Junior devraient également tous être en lice pour recevoir des améliorations également.

Le FC Barcelone, qui a connu une saison un peu plus difficile, garde cependant un effectif relativement solide, même si certains joueurs semblent sur le départ.

Le plus gros point d’interrogation pour le Barça est notamment le milieu de terrain Frenkie de Jong, qui est également l’un des joueurs les mieux notés de l’équipe dans le mode FUT.

Prédictions des meilleurs joueurs de chaque équipe de LaLiga pour FIFA 23

Les dix premiers joueurs sont, sans surprise, des stars du FC Barcelone, du Real Madrid et de l’Atlético Madrid. Cependant, le milieu du peloton de la LaLiga abrite des joueurs très talentueux venant de Villarreal, Séville, Real Betis et Valence.

C’est donc dans cet esprit que nous avons établi nos prédictions des trois meilleurs joueurs de chaque club de LaLiga dans FIFA 23 :

Almeria

Joueur Amélioration/Baisse Note Umar Sadiq +2 77 Lucas Robertone +1 77 Alex Centelles – 75

Athletic Bilbao

Joueur Amélioration/Baisse Note Muniain +1 84 Inigo Martinez +1 82 Unai Simon – 82

Atlético Madrid

Joueur Amélioration/Baisse Note Jan Oblak – 91 Marcos Llorente -1 85 Koke – 85

FC Barcelone

Joueur Amélioration/Baisse Note Marc-Andre ter Stegen -1 89 Frenkie de Jong – 87 Jordi Alba – 86

Cadiz

Joueur Amélioration/Baisse Note Jeremias Conan Ledesma +3 80 Lucas Perez -2 77 Alfonso Espino +2 76

Celta Vigo

Joueur Amélioration/Baisse Note Iago Aspas +1 85 Denis Suarez +1 79 Brais Mendez +2 78

Elche

Joueur Amélioration/Baisse Note Edgar Badia -2 77 Johan Mojica +2 76 Omar Mascarell +1 75

Espanyol Barcelone

Joueur Amélioration/Baisse Note Sergi Darder +2 81 Raúl de Tomás +1 80 Adri Embarba -1 79

Getafe

Joueur Amélioration/Baisse Note Dakonam Djene – 81 David Soria – 81 Nemanja Maksimovic +1 80

Girona

Joueur Amélioration/Baisse Note Cristhian Stuani +1 77 Samu Saiz +1 76 Aleix Garcia +2 74

Majorque

Joueur Amélioration/Baisse Note Jaume Costa -1 77 Pablo Maffeo +2 77 Angel -1 77

Osasuna

Joueur Amélioration/Baisse Note David Garcia +3 81 Ruben Garcia – 79 Sergio Herrera +1 79

Rayo Vallecano

Joueur Amélioration/Baisse Note Diego Lopez +2 79 Alvaro Garcia +1 76 Oscar Trejo +1 76

Real Betis

Joueur Amélioration/Baisse Note Nabil Fekir +2 86 Sergio Canales +1 84 Alex Moreno +2 80

Real Madrid

Joueur Amélioration/Baisse Note Karim Benzema +2 92 Thibaut Courtois +2 91 Casemiro – 89

Real Sociedad

Joueur Amélioration/Baisse Note Mikel Oyarzabal – 85 Mikel Merino +1 84 David Silva -1 84

Real Valladolid

Joueur Amélioration/Baisse Note Roque Mesa +2 78 Shon Weissman – 77 Lucas Olaza -2 76

Séville

Joueur Amélioration/Baisse Note Marcos Acuna +1 85 Jules Kounde +1 84 Alejandro Gomez -1 84

Valence

Joueur Amélioration/Baisse Note Carlos Soler +2 85 Gabriel Paulista +1 84 José Gayà -1 84

Villarreal

Joueur Amélioration/Baisse Note Dani Parejo – 86 Gerard Moreno -1 85 Pau Torres +1 83

Cette liste est susceptible de recevoir des changements en fonction des prochains transferts qui s’effectueront au cours des prochaines semaines.

EA n’a pas encore révélé la liste complète des notes de LaLiga dans FIFA 23. Dès qu’ils le feront, nous ne manquerons pas de vous tenir informé. N’hésitez pas à nous suivre sur Twitter @DexertoFGB afin de ne rien rater.