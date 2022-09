Prédictions des meilleurs latéraux de FIFA 23

Les latéraux sont devenus un élément essentiel du football moderne, et FIFA 23 Ultimate Team en est le reflet. C’est pourquoi nous avons rassemblé les meilleurs arrières que vous devez impérativement acheter.

Comme pour chaque saison, Ultimate Team, l’objectif des joueurs sur FIFA 23 va être de composer la meilleure équipe possible avec les plus grands noms du football. Avec des modes tels que Divison Rivals et FUT Champions, qui s’annoncent plus compétitifs que jamais, il n’a jamais été aussi important de composer une équipe de qualité à tous les postes.

Et si les attaquants et les milieux de terrain font souvent les gros titres, un poste sous-estimé que les joueurs oublient souvent est celui de l’arrière latéral.

Choisir le bon joueur de chaque côté de la défense ouvre de nombreuses portes sur le plan tactique, tant en attaque qu’en défense.

Ainsi, à quelques semaines de la sortie du jeu, nous avons établi nos prédictions pour les meilleurs latéraux de FIFA 23 Ultimate Team.

EA SPORTS Les latéraux peuvent jouer un rôle essentiel dans le mode Ultimate Team de FIFA 23.

Les meilleurs latéraux méta de FIFA 23

Le rôle d’un arrière latéral a radicalement changé au fil des années. Auparavant, il s’agissait de purs défenseurs dont le rôle principal était d’aider les défenseurs centraux et de tenir à distance les ailiers adverses.

Aujourd’hui, on attend des arrières gauche et droit qu’ils avancent beaucoup plus haut sur le terrain afin qu’ils envoient des centres et qu’ils soutiennent les attaquants.

En fonction de votre formation, vous pouvez avoir des attentes différentes à l’égard de vos latéraux, mais, heureusement, FIFA 23 vous offre de nombreuses options intéressantes.

Même si certains joueurs moins bien notés seront certainement viables durant les premières semaines du jeu, il est cependant préférable de s’en tenir aux joueurs qui ont les meilleures statistiques globales à ce poste.

Joueur Prédiction note Poste Club Joao Cancelo 88 DD Manchester City Trent Alexander-Arnold 88 DD Liverpool Andrew Robertson 87 DG Liverpool Achraf Hakimi 86 DLD PSG Theo Hernandez 86 DG AC Milan Alphonso Davies 85 DG Bayern Munich Marcos Acuna 85 DG FC Séville Kyle Walker 84 DG Bayern Munich Dani Carvajal 84 DD Real Madrid Reece James 84 DLD Chelsea Ferland Mendy 84 DG Real Madrid Jordi Alba 84 DG FC Barcelone Kieran Trippier 84 DD Newcastle Ivan Perisic 83 DLG Tottenham Ricardo Pereira 83 DD Leicester City Jesus Navas 83 DD FC Séville Juan Cuadrado 83 DD Juventus Lucas Digne 83 DG Aston Villa Jesus Navas 83 DD FC Séville Raphael Guerreiro 83 DG Borussia Dortmund

Bien entendu, dès que les notes officielles des joueurs seront annoncées, nous mettrons consciencieusement à jour ces tableaux.

En attendant, pourquoi ne pas consulter la suite de nos guides FIFA 23 ci-dessous :

