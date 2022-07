Notes Bundesliga de FIFA 23 : Prédictions des meilleurs joueurs de chaque équipe

more

Si la Bundesliga est dominée par les joueurs du Bayern Munich, il est néanmoins toujours fascinant de voir comment EA améliore et rétrograde les joueurs du championnat lors de la sortie de chaque FIFA.

Bien évidemment, le Bayern domine la liste des dix meilleurs joueurs de Bundesliga dans FIFA 23. L’illustre club allemand a remporté dix titres de Bundesliga de suite et il est clairement le candidat le plus probable pour le titre la saison prochaine.

Si pour le moment, l’été a été calme en ce qui concerne les transferts en Bundesliga, les choses pourraient cependant rapidement s’accélérer puisque tous les regards sont actuellement tournés vers le Bayern Munich, qui cherche à garder la main sur son attaquant vedette Robert Lewandowski, mécontent.

Mais alors qui seront les meilleurs joueurs de ce championnat ? Nous avons tout d’abord établi nos prédictions des 10 joueurs de Bundesliga les mieux notés dans FIFA 23, et mis en évidence ensuite les meilleurs joueurs de chaque club.

Et lors de la saison 2021/2022, les fans du championnat allemand ont pu voir le Bayern Munich remporter son dixième titre consécutif tandis que la lutte pour les places en Ligue des Champions a été acharnée entre le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig.

Lors de la sortie de chaque FIFA, EA met à jour les notes des joueurs en fonction de leurs performances de la saison précédente, et FIFA 23 ne va pas faire exception à cette règle.

La Bundesliga sera le champ de bataille de certaines des stars les mieux notées de FIFA 23 , avec notamment des joueurs du Bayern Munich et du Borussia Dortmund qui auront un impact certain sur le mode Ultimate Team. Découvrez donc nos prédictions des meilleurs joueurs de Bundesliga, ainsi que les meilleurs de chaque équipe.

by Ludovic Quinson