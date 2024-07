EA FC 25 vise à revitaliser son mode star Ultimate Team grâce à une nouvelle variété de fonctionnalités de gameplay et d’améliorations de la qualité de vie.

Malgré sa popularité, Ultimate Team a souffert d’un manque d’innovations ces dernières années, ce qui a entraîné des critiques de la part des fans. Avec EA FC 25, les développeurs prévoient d’introduire des changements qui répondent directement à certaines de ces plaintes.

L’article continue après la publicité

Voici donc toutes les nouvelles fonctionnalités Ultimate Team d’EA FC 25 révélées jusqu’à présent.

Tous les changements d’Ultimate Team dans EA FC 25

Changements en Division Rivals dans EA FC 25

Division Rivals, le mode compétitif principal avec Champions, va bénéficier de quelques améliorations intéressantes dans EA FC 25 Ultimate Team. Pour commencer, les développeurs ont décidé de réduire le nombre de points de contrôle globaux pour garantir que vous affrontiez des joueurs d’un niveau de compétence similaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’objectif est de rendre vos matchs plus compétitifs et de réduire le temps passé dans une Division qui ne correspond pas à votre niveau de compétence.

Les récompenses hebdomadaires de Rivals seront désormais attribuées en fonction des points accumulés plutôt que d’atteindre un seuil de victoires spécifique. Ce changement donne automatiquement plus de valeur aux matchs qui se terminent par des matchs nuls, car ils ajouteront un point à votre total pour la semaine.

En rapport: EA FC 24 devrait apporter des changements majeurs pour la TOTW et le FUT Champions

L’article continue après la publicité

De plus, votre Division de départ dans FC 25 Rivals tiendra compte de la Division la plus élevée que vous avez atteinte dans EA FC 24. Ce changement garantit que vous serez placé dans une Division correspondant à votre niveau de compétence dès le début.

L’article continue après la publicité

Stockage des DCE

EA SPORTS Vous pouvez stocker jusqu’à 100 éléments dans la zone de stockage des doublons.

Après des années de demandes des fans, les développeurs ajoutent enfin une option de stockage des DCE qui stocke tous les joueurs non échangeables en double que vous rassemblez en ouvrant des packs.

L’article continue après la publicité

Vous pourrez stocker jusqu’à 100 éléments en double dans le stockage des DCE et y accéder facilement lors de la réalisation de ces défis.

Bien que nous attendions encore de voir comment cette fonctionnalité sera mise en œuvre, elle devrait aider les joueurs à gagner beaucoup de temps.

Exigences d’évolution

Introduites dans EA FC 24, les évolutions permettent aux joueurs d’améliorer leurs cartes préférées grâce à divers boosts de statistiques et nouveaux styles de jeu. Cette fonctionnalité a été largement accueillie à bras ouverts par les fans, bien qu’il y ait eu des plaintes concernant les exigences trop restrictives pour la plupart des évolutions.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les développeurs prévoient de répondre à ces plaintes en réduisant les exigences et en les rendant accessibles à un plus grand nombre d’éléments de joueurs. Ils prévoient également de publier plus d’évolutions tout au long du cycle de jeu, vous donnant plus d’opportunités d’améliorer vos joueurs.

Contrats

Les contrats sont officiellement supprimés d’Ultimate Team, vous n’aurez donc plus à appliquer ces éléments arbitraires aux joueurs et aux managers. Ce changement semblait inévitable, car ces dernières années, Ultimate Team a commencé à bombarder les joueurs de packs, ce qui signifie que vous avez toujours un grand stock de contrats.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Néanmoins, les contrats peuvent maintenant disparaître dans les limbes, rejoignant les mythiques cartes forme d’équipe.

Ajustements de gameplay

EA SPORTS Les croners seront davantage personnalisables dans EA FC 25.

Les développeurs n’ont pas encore annoncé de changements de gameplay spécifiques à Ultimate Team. Cependant, EA FC 25 introduit des ajustements majeurs à l’expérience de base qui auront sans aucun doute un impact fort sur UT.

Le principal d’entre eux est FC IQ, une refonte tactique pilotée par l’IA qui vous donnera plus de contrôle sur les actions de vos joueurs sans ballon.

L’article continue après la publicité

En outre, le jeu introduira les Assignations de soutien sur corner, vous permettant de choisir les joueurs positionnés au premier et second poteau. Ce nouveau système devrait vous donner plus de contrôle et ouvrir la possibilité de mettre en place des tactiques de corner.

L’article continue après la publicité

Le mouvement des gardiens dans EA FC 24 a été frustrant pour de nombreux joueurs. Pour resserrer les choses, les développeurs ont apporté des modifications au mouvement manuel des gardiens. Les gardiens pourront maintenant être déplacés manuellement d’un à deux pas dans n’importe quelle direction, mais cette action aura un petit délai d’utilisation.

L’article continue après la publicité

Nous en saurons plus sur tout ce que le mode Ultimate Team d’EA FC 25 a en réserve lors de la présentation détaillée prévue pour août. D’ici là, retrouvez nos prédictions des meilleurs joueurs de ce nouvel opus ainsi que toutes les nouvelles cartes Icônes et Héros à venir.