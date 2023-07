Comment fonctionne le collectif d’EA SPORTS FC 24

À l’approche d’EA SPORTS FC 24, les fans se demandent comment va fonctionner le système de collectif dans le mode Ultimate Team. Voici alors tout ce que vous devez savoir.

Alors que nous nous rapprochons de la sortie d’EA SPORTS FC 24, les joueurs attendent avec impatience des détails approfondis sur les nouvelles fonctionnalités du jeu.

Bien que les développeurs aient fourni des informations clés sur chacun des différents modes de jeu lors de la révélation du gameplay, les joueurs sont toujours à la recherche de plus d’informations et d’une exploration plus profonde de ces nouvelles fonctionnalités.

L’article continue après la publicité

L’un des modes de jeu qui subira des changements significatifs est sans aucun doute le mode Ultimate Team. Ce mode de jeu introduira le football féminin et des changements importants dans la dynamique de construction de l’équipe.

Cependant, la plupart des fans se demandent comment fonctionnera le système de collectif.

EA SPORTS FC 24 ne présentera pas de nouveau système de collectif dans Ultimate Team

Selon ce que les développeurs d’EA Sports ont mentionné : “la dynamique du collectif fonctionnera de la même manière que dans FIFA 23, mais avec une opportunité supplémentaire de lier les joueurs à travers le football masculin et féminin.“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Cela signifie que tous les joueurs continueront à se lier à d’autres joueurs des mêmes championnats et pays, mais maintenant, vous pourrez également lier les footballeuses aux footballeurs qui jouent pour le même club affilié.

L’article continue après la publicité

EA SPORTS

Considérant que le système de collectif d’EA Sports FC 24 fonctionnera de la même manière que sur FIFA 23, il y a alors cinq facteurs clés à prendre en compte pour obtenir le score de collectif le plus élevé possible dans Ultimate Team :

Poste du joueur

Championnat

Club

Nationalité

Nationalité et championnat de l’entraîneur

Le collectif joue un rôle crucial dans l’amélioration des attributs des joueurs, le boost des performances de l’équipe, et l’amélioration de la cohésion globale de votre équipe.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le système de collectif dans EA SPORTS FC 24.