Tous les changements du mode Carrière de FIFA 23 : Transferts, vrais managers et plus

FIFA 23 apportera certains des plus grands changements que nous ayons vus dans le mode Carrière depuis des années, avec notamment une mise à jour des carrières managers et joueurs. Tout ce que vous devez savoir.

Alors que l’année FIFA 22 touche lentement à sa fin, nous arrivons au moment où nous commençons à parler d’une bêta et d’une éventuelle démo de FIFA 23 avant la sortie complète du jeu prévue pour le 30 septembre.

Et depuis quelques jours, EA SPORTS a commencé à révéler quelques détails sur le prochain opus, avec notamment le fait que Kylian Mbappé et Sam Kerr seront sur la jaquette, que le système de liens entre les joueurs fera l’objet d’une refonte dans Ultimate Team et qu’il y aura un grand nombre de changements de gameplay avec l’HyperMotion 2.

Mais pour le plus grand bonheur des fans, le mode Carrière va également subir des modifications majeures, à la fois pour la carrière manager et joueur. Alors sans plus attendre, voici tout ce que nous savons.

EA SPORTS FIFA 23 sortira officiellement le 30 septembre 2022.

Évaluations des transferts

Si vous avez joué au mode Carrière en tant que manager pendant assez longtemps, vous savez alors qu’il peut y avoir parfois quelques difficultés lors de la réalisation d’un transfert, surtout si vous n’avez pas observé un joueur depuis un certain temps.

Et bien dans FIFA 23, les choses vont changer sur ce plan. Désormais, lorsque vous tenterez de conclure un accord, vous recevrez une évaluation de plusieurs parties sur le succès de votre offre.

EA SPORTS utilise déjà cette méthode dans sa franchise Madden NFL depuis quelques années, ce qui rend les phases de négociation un peu plus fluides. Vous ne devriez donc plus voir les managers de l’opposition quitter les négociations aussi souvent.

Managers authentiques

En ce qui concerne les managers, un grand nombre de nouveaux managers authentiques seront disponibles dans le mode Carrière.

Cela signifie que vous n’aurez pas besoin de regarder un tutoriel YouTube pour copier parfaitement le visage de Pep Guardiola ou de Jurgen Klopp, puisque vous pourrez tout simplement vous glisser dans leurs traits.

Cependant, nous ne savons pas encore si vous pourrez prendre le contrôle d’un club rival en utilisant un manager existant.

Changements dans le mode Carrière joueur de FIFA 23

En plus du mode manager, le mode Carrière joueur sera également amélioré avec des changements sur et en dehors du terrain.

En ce qui concerne les changements sur le terrain, la personnalité de votre joueur sera maintenant dotée de nouveaux traits qui influenceront son évolution au cours de sa carrière. Par exemple, le trait de caractère “Maverick” conviendra aux joueurs plus agressifs et offensifs, ce qui facilitera votre développement en tant que buteur.

En dehors du terrain, vous pourrez maintenant acheter des objets avec les salaires que votre joueur aura empochés dans le cadre de son contrat, ce qui aura également une incidence sur son développement.

Cependant, ce n’est pas comme dans l’ancienne carrière de PES où vos chaussures affectaient votre vitesse et votre puissance de tir, mais plutôt des objets pour votre maison.

En outre, il existe une nouvelle option “Faits marquants jouables” qui permet de faire le lien entre le jeu et le mode simulation. Ainsi, vous pourrez sauter les saisons encore plus rapidement.

Et voilà tous les changements qui ont été confirmés pour le moment pour le mode Carrière de FIFA 23.

Si nous découvrons quoi que ce soit d’autre, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article avec de nouvelles informations. Alors, n’oubliez pas de revenir si vous souhaitez en savoir plus.