FIFA 23 : Prédictions des cartes joueurs Ones to Watch

La promotion Ones to Watch devrait être le premier gros événement de FUT sur FIFA 23. Découvrez nos prédictions des joueurs transférés qui sont susceptibles d’obtenir une carte OTW.

Depuis quelques années, la promotion Ones to Watch est devenu l’un des événements les plus importants de FUT.

D’une part, il s’agit souvent de la première promotion de l’année sans compter la TOTW (Team of the Week), FIFA 23 ne devrait pas faire exception à la règle, et c’est aussi un événement qui met en avant des cartes évolutives des meilleurs transferts de l’été.

Sur FIFA 22, l’équipe OTW a été particulièrement spectaculaire avec notamment Lionel Messi au PSG et Cristiano Ronaldo à Manchester United.

Mais FIFA 23 aura aussi des choses à montrer avec les transferts des nouvelles promesses du football mondial ou certains revanchards ayant trouvé un nouveau pointe route après une saison en demi-teinte dans leur ancien club.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les cartes Ones to Watch de FIFA 23, du fonctionnement de la promotion aux aux joueurs que nous attendons à voir dans l’équipe.

Sommaire

Fonctionnement des cartes Ones To Watch sur FIFA 23

La promotion OTW attribuera des cartes spéciales évolutives aux joueurs qui ont été transférés dans un nouveau club cet été. Ces éléments dynamiques verront augmenter leurs statistiques en fonction des performances réelles du joueur pour son club.

Chaque fois qu’une star de l’OTW reçoit une carte TOTW, la note globale et les statistiques du joueur OTW augmenteront pour correspondre au plus récent boost dévoilé.

Si le fonctionnement reste le même que sur FIFA 22, les cartes Ones to Watch devraient également recevoir un bonus supplémentaire de +1 pour avoir remporté un certain nombre de matchs après le début de la promotion. L’année dernière, l’objectif était de cinq victoires sur 10 rencontres après le 2 octobre 2021.

Nous mettrons à jour cette partie avec des informations complémentaires une fois qu’EA Sport annoncera officiellement tous les détails de la promotion OTW pour FUT 23.

Quand la promotion Ones to Watch débutera sur FIFA 23 ?

Pour le moment, EA Sports n’a pas confirmé la date de lancement des cartes OTW sur FIFA 23. Si nous regardons par rapport aux années précédentes, en 2021, la promo a débuté le 1er octobre, le même jour que la sortie mondiale de FIFA 22.

Dans cette optique, il est probable que l’équipe des ones to Watch soit disponible dès le vendredi 30 septembre 2022 sur FUT. Cette date correspond aux diverses fuites qui annoncent FIFA 23 pour ce jour-ci.

Prédictions des cartes Ones to Watch de FIFA 23

La période des transferts vient à peine de s’ouvrir que nous avons déjà assisté à quelques signatures majeures dans le monde du football.

Voici des joueurs transférés durant l’été qui sont susceptibles d’obtenir une carte OTW dans FIFA 23 :

Joueur Ancien club Transféré à Erling Haaland Borussia Dortmund Manchester City Aurélien Tchouaméni AS Monaco Real Madrid Boubacar Kamara OM Aston Villa Darwin Núñez SL Benfica Liverpool FC Ivan Perišić Inter Milan Tottenham Hotspur Ryan Gravenberch Ajax Amsterdam Bayern Munich Karim Adeyemi RB Salzbourg Borussia Dortmund

En plus de cela, beaucoup d’offres et de négociations sont en cours. Plusieurs joueurs de classe mondiale devraient bouger durant ce mercato estival.

On pense notamment à Robert Lewandowski, Sadio Mané, Paulo Dybala ou encore Paul Pogba qui pourraient trouver un nouveau point de chute au cours de l’été.

Nous mettrons à jour ce tableau dès que de nouveaux gros transferts seront officiellement confirmés. L'équipe OTW de FIFA 23 promet de grosses surprises.