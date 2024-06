Les spoilers du chapitre 1117 de One Piece ne présagent rien de bon pour Garp

Les spoilers du chapitre 1117 de One Piece révèlent le retour de certains anciens personnages, mais laissent le sort de Garp incertain.

Le manga One Piece se dirige actuellement vers le climax de l’arc Egghead. Cependant, quelques intrigues restent en suspens, notamment concernant le statut de Monkey D. Garp. En effet, cela fait un certain temps que cette question plane, et le chapitre 1117 ne fait qu’alimenter la confusion à son sujet.

La dernière apparition de Garp dans l’histoire remonte au chapitre 1088. Lui et les membres du SWORD sont allés sur l’Île aux Pirates (ou l’Île de Ruche, également connu sous le nom d’Hachinosu) pour sauver Koby, qui avait été kidnappé par les Pirates de Marshall D. Teach, aka Barbe Noire. Mais la mission a mal tourné lorsqu’ils ont affronté certains des Dix Capitaines Géants, dont l’ancien Amiral Kuzan, plus connu sous le nom d’Aokiji.

Garp est l’un des personnages les plus puissants de One Piece. C’est pourquoi faire face aux capitaines de l’Équipage de Barbe Noire ne lui posait à priori pas trop de problème. Cependant, Kuzan était une autre affaire. En tant qu’ancien Amiral et utilisateur du Hie Hie no Mi (ou Fruit du Givre), un Fruit du Démon de type Logia, il a opposé une résistance farouche face à l’ex-Vice-Amiral de la Marine.

Leur combat était emblématique, d’autant plus qu’il a été révélé que Garp avait entraîné Kuzan. Cependant, bien que le combat fût serré, le grand-père de Luffy a finalement perdu. La dernière fois que les lecteurs l’ont vu, il était à terre entouré par les autres Capitaines Géants, la poitrine transpercée par la glace de Kuzan.

MANGA Plus

Le manga n’a jamais clarifié ce qui lui est arrivé après cela. Ni les personnages ni les lecteurs ne savent s’il est mort. Cependant, certains fans espèrent qu’il est toujours vivant car One Piece ne tue pas souvent ses personnages. Mais les spoilers du chapitre 1117 les fait douter de son sort.

Dans le prochain chapitre du manga, des anciens personnages comme Don Krieg, Gin et Pearl vont réapparaître, mais il n’y a aucun signe de Garp, malgré de nombreuses occasions de se montrer. Le chapitre montre l’Île aux Pirates, mais ne mentionne pas le Vice-Amiral.

Le message de Vegapunk est également enfin interrompu dans le chapitre. Mais avant cela, il s’adresse directement aux personnes portant un “D” dans leur nom. Bien qu’il n’ait pas le temps de terminer son message, le manga montre des personnages importants avec un “D” dans leur nom, y compris Dragon et Barbe Noire. Sabo apparaît également à la place de Luffy et Ace, tout comme Bepo pour Trafalgar Law. Pour Garp, le rôle est rempli par Koby.

L’absence de Garp dans cette page pourrait signifier deux choses : soit il est emprisonné sur l’Île de Ruche et n’écoute pas la diffusion, soit il est mort. La première possibilité reste à ce jour la plus plausible.

Il y a déjà eu une mort significative dans l’arc Egghead, avec Vegapunk tué par Saturn, l’un des membres du Gorosei. Il est donc peu probable qu’un autre personnage important comme Garp meure dans le même arc, surtout sans que cela soit mis en avant. Mais nous ne le saurons pas avec certitude tant que le manga n’aura pas confirmé son statut.

One Piece revient cette semaine, avec le chapitre 1117 qui va mettre en scène ce combat tant attendu par les fans, et qui tease un lien plus personnel entre Sabo et Luffy. Le nouveau chapitre du manga sera publié le 16 juin 2024.

