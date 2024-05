Quel est le message de Vegapunk dans One Piece ?

Vegapunk a promis de révéler la vérité sur le monde dans son fameux message. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur l’un des moments les plus attendus de One Piece.

Le manga One Piece a confirmé que Vegapunk révélerait la vérité sur le monde dans son message. La diffusion a été déclenchée au chapitre 1108, sorti le 25 février 2024. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis, et le dernier chapitre en date n’en a révélé qu’une petite partie.

Nous apprenons également que le Gorosei ne sait rien à ce sujet. Cependant, ils savent que Vegapunk connaît de nombreux secrets, et que tout ce qu’il pourrait dire risque donc de leur causer des problèmes. Au cours de ses quelques décennies de service, les inventions de Vegapunk ont aidé la Marine à renforcer son pouvoir.

Cependant, il a commis le plus grand des tabous en menant des recherches sur le Siècle Oublié. Et après le chapitre 1113, les récents spoilers du chapitre 1114 de One Piece indiquent que le chapitre suivant devrait lui aussi continuer de mettre en lumière le message de Vegapunk alors qu’il révèle la vérité sur ce monde. Attention : cet article contient des spoilers du prochain chapitre !

eiichiro oda/shueisha

Le message de Vegapunk commence par révéler que le monde va sombrer dans l’océan à l’avenir. Cependant, les spoilers du chapitre 1114 de One Piece ont apporté quelques précisions supplémentaires à ce sujet. Vegapunk dit que le niveau de la mer montera d’un mètre à cause de tremblements de terre. Toutefois, ce ne sera pas une catastrophe naturelle.

Il parle de ses deux fils, l’un créant le Mother Flame et l’autre faisant des recherches sur le Siècle Oublié. Après qu’Imu ait utilisé le Mother Flame sur le Royaume de Lulusia, les tremblements de terre ont provoqué la montée du niveau de la mer d’un mètre.

L’arme existe toujours, et c’est une sorte de petite flamme qui est placée sous l’eau, dans un réservoir. Cela n’est pas sans rappeler la façon dont la tête du scientifique était placée dans un réservoir. De plus, Vegapunk parle des origines du Dieu Soleil Nika et de celles de Joy Boy. Nika, le légendaire Guerrier Libérateur, serait originaire d’Erbaf, le royaume des Géants.

Pendant ce temps, on apprend que le premier Joy Boy était un jeune homme qui viendrait quant à lui de l’Ancien Royaume. Il avait le pouvoir d’étirer son corps comme Nika. Joy Boy a été mentionné pour la première fois dans l’Arc de l’Île des Hommes-Poissons, mais nous ne connaissions rien sur ses origines jusqu’à présent.

Le message de Vegapunk se poursuivra probablement dans le chapitre 1115 de One Piece. À noter toutefois que le manga va entrer en pause après cette semaine. Cependant, nous mettrons à jour cet espace dès la sortie de nouveaux chapitres.

