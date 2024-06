One Piece Chapitre 1117 : date de sortie et spoilers potentiels

Un combat de titans approche dans le manga : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1117 de One Piece.

Vegapunk enchaîne les révélations alors que l’arc Egghead va bientôt laisser la place à celui d’Erbaf dans One Piece. Le message du savant a déjà permis de faire la lumière sur de nombreux éléments restés jusqu’ici dans l’ombre, mais l’auteur Eiichiro Oda s’est amusé à soulever de nouveaux mystères pour son œuvre phare, comme les liens qui semblent relier le sombre Imu à Nefertari Vivi.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais la grande nouveauté, c’est la soudaine activité du géant d’acier dans le manga, alors que York vient de comprendre que l’immense robot est chargé de défendre l’escargophone que les Doyens veulent détruire à tout prix.

Malheureusement, les fans vont devoir prendre leur mal en patience avant ce qui s’annonce comme un combat de titans, car la publication va entrer dans une nouvelle pause d’une semaine. Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout sur le chapitre 1117 de One Piece.

Le chapitre 1117 de One Piece sortira le 16 juin 2024 sur Manga Plus en France. Il sera disponible à partir de 17h et restera en accès gratuit pendant au moins quatre semaines sur le site.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Spoilers potentiels du chapitre 1117 de One Piece

Les révélations de Vegapunk devraient continuer dans le chapitre 1117 de One Piece, qui mettra aussi certainement en scène le début du combat entre le géant de fer et les Doyens, teasé par le chapitre 1116.

eiichiro oda/shueisha

Car les terribles membres du Gorosei se sont rendus sur l’île Egghead avec un objectif bien clair en tête : annihiler le pays de la science ainsi que tous les Satellites de Vegapunk, et faire cesser la diffusion du message de Stella, alors que ce dernier révèle la vérité sur le monde.

Pour le moment, les antagonistes ont échoué à détruire Egghead et l’enregistrement, ralentis par Luffy et son équipage. Mais la libération des agents du Cipher Pol pourrait bien inverser la tendance. Sans oublier que York a enfin compris où était caché l’escargophone responsable de la transmission de Vegapunk. Le petit appareil serait en effet sous la protection d’un puissant gardien, à savoir le géant de fer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Du côté des Chapeaux de Paille, la destruction partielle des locaux de Vegapunk risque aussi d’avoir un impact pour la suite : les Satellites ne pouvant plus créer d’ilo-nimbus pour les aider à quitter l’île par les airs, leur fuite va probablement devenir un peu plus aventureuse. L’équipage va probablement devoir faire face à des navires de la Marine, ou jouera les casse-cous pour atterrir d’une manière ou d’une autre dans les flots, peut-être avec l’aide des géants.

Les spoilers sont disponibles quelques jours avant la publication officielle des chapitres de One Piece : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront partagées.

L’article continue après la publicité