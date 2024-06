Les fans de One Piece s’affolent après le cliffhanger du chapitre 1117

Les spoilers du chapitre 1117 de One Piece ont perturbé les lecteurs, alors qu’un gros cliffhanger devient à la fois source de frustration et de nouvelles théories sur les héros du manga.

Le manga One Piece a enchaîné les pauses ces derniers temps, mais la publication va reprendre le 16 juin 2024 avec le chapitre 1117. Et c’est tant mieux, car le message de Vegapunk n’est toujours pas fini et doit continuer de révéler la vérité sur le monde des pirates, tandis que des combats très attendus n’ont pour le moment qu’été annoncés.

La diffusion de l’enregistrement depuis l’île Egghead a lancé la fin de l’arc en cours, alors que la suite a déjà été teasée pour Erbaf. Car en découvrant que Vegapunk avait l’intention de dévoiler des secrets du Gouvernement Mondial, les membres du Gorosei ont fait le déplacement jusqu’au pays de la science. Déterminés à couper court à la transmission, les Doyens entouraient le géant de fer dans le chapitre 1116.

Or, les spoilers du chapitre 1117 sont tombés et n’apportent pas forcément de bonnes nouvelles avec eux. Car les ennemis vont finir par obtenir ce qu’ils voulaient en s’en prenant à la relique antique : la diffusion va bien s’arrêter. Pire, elle s’interrompra en plein milieu d’une phrase de Vegapunk, alors qu’il abordera la question des personnages dont le nom comporte la lettre D. Ainsi, à l’affirmation “Il y a parmi vous…“, aucune suite n’est donnée. On ne sait donc pas ce qu’il y a parmi les porteurs du D, et un tel suspense a clairement affolé la toile.

Sur les réseaux sociaux, les fans multiplient les plaintes et réflexions sur leur impatience à l’idée de ne jamais savoir ce que voulait dire Vegapunk. Mais de nombreuses théories ont également vu le jour, partagées par plusieurs internautes, comme cet utilisateur X/Twitter qui suggère à propos des personnages possédant le D : “J’ai l’impression qu’ils viennent tous de lignées de l’ancien royaume. Des survivants qui se transmettent la volonté de réaliser le rêve de leurs ancêtres.”

Mais plus étrange encore, la traduction actuelle anglaise du chapitre 1117 de One Piece fait s’arrêter la phrase de Vegapunk en plein milieu d’un mot… ou d’un nom ? En interrompant la diffusion sur “There is mo-…”, le chapitre a en effet fait supposer à des lecteurs que le savant voulait évoquer une famille en particulier : les Monkey D., soit Luffy, Dragon, Garp ou encore Ace.

Mais tous ne s’accordent pas sur ce point, comme cet internaute qui reprend la théorie annonçant que l’élu de la prophétie de One Piece appartiendrait à la famille de Luffy : “Barbe Blanche croyait que c’était Ace après leur dernière conversation avant la mort de Roger… et certainement pas Barbe Noire. Il y a plus que simplement appartenir au clan D ou à la famille ‘Mo-‘ de Monkey D, comme beaucoup de vos prédictions le suggèrent. Mo- n’est pas la famille Monkey.“

Une chose est certaine, les lecteurs ne savent plus où donner de la tête. Et le message de Vegapunk qui était censé répondre à de nombreuses interrogations du manga semble en réalité en créer bien plus encore.

“Non, mec, le suspense dans ce chapitre est impardonnable. Il a fallu 30 ans de préparation pour une réponse qui était juste là,” s’est ainsi plaint un autre internaute.

Heureusement, One Piece saura se rattraper dans les prochains chapitres, notamment avec un affrontement que de nombreux fans attendaient depuis longtemps, ou encore en ramenant des personnages disparus des radars depuis 25 ans.