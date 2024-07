Les spoilers du chapitre 1121 de One Piece révèlent à quel point la quête de Luffy pour le fameux trésor légendaire est plus importante pour le destin du monde que nous ne le pensions jusqu’à présent.

Depuis le début de One Piece, Luffy est en route pour trouver le trésor laissé par Gol D. Roger et devenir le Roi des Pirates. Cependant, nous ne savons toujours pas ce qu’est ce trésor d’une valeur inestimable, et ce même après 27 ans.

Mais les spoilers du chapitre 1121 de One Piece nous donne un indice sur l’impact que ce trésor aura sur l’histoire. Dans le prochain chapitre, le message de Vegapunk va continuer même si les membres du Gorosei (aka les Doyens) sont déterminés à l’arrêter. Durant la diffusion de son message, le scientifique va parler des mystérieuses Armes Antiques.

Mais plus important encore, il va révéler que celui qui obtient le One Piece changera le destin du monde. Celui qui trouve le trésor deviendra également le Roi des Pirates. Il semble donc que la quête de Luffy se terminera par le sauvetage du monde de la catastrophe imminente.

Auparavant, Vegapunk avait révélé dans son message que le monde allait sombrer sous la mer dans un avenir proche. Ensuite, il a partagé l’histoire de Joy Boy et comment ce personnage légendaire était un sauveur qui a combattu le Gouvernement Mondial.

À ce stade, de plus en plus d’éléments semblent confirmer que Luffy partage de nombreuses similitudes avec Joy Boy. Nous savons également que toute la vérité sur Joy Boy et le Siècle Oublié se trouvera sur Laugh Tale, l’île qui est censée abriter le fameux One Piece.

On peut alors supposer que lorsque Luffy atteindra enfin Laugh Tale, obtiendra le trésor et apprendra la vérité sur le monde, le protagoniste sera enfin le sauveur qu’il semble destiné à devenir. Il aura alors pour devoir d’empêcher le monde de sombrer en battant Imu et le Gouvernement Mondial.

Préparez-vous pour la guerre finale massive promise par Eiichiro Oda. Une fois que Luffy aura accompli son destin, il incarnera l’espoir et la joie des gens. Et en remportant la guerre, son rêve mystérieux se réalisera enfin.

Maintenant que l’histoire est entrée dans la Saga Finale, les fans en apprennent davantage sur l’univers de One Piece. Et au fur et à mesure que nous avançons, cela ne fera que s’améliorer jusqu’à ce que nous voyions enfin Luffy devenir le Roi des Pirates.

Le chapitre 1121 de One Piece sortira le 21 juillet 2024.