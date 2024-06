One Piece chapitre 1119 : ce petit clin d’œil à Pokémon repéré dans les spoilers

Le chapitre 1119 de One Piece promet plein de rebondissements, certains fans très observateurs ayant même repéré cette petite mais hilarante référence à l’anime Pokémon au milieu du chaos.

Lorsqu’on pense à un shonen loufoque, One Piece est probablement l’un des premiers exemples qui nous vient en tête, que ce soit pour son univers, ses personnages, ou encore certains pans de son intrigue. Cela se voit encore une fois dans le chapitre 1119 avec une scène hilarante en plein milieu d’une bataille acharnée.

Dans le prochain chapitre, les membres du Gorosei ont divisé leurs forces pour éliminer chaque ennemi sur l’île. Alors que Nusjuro combat Zoro et que Warcury affronte le Géant de Fer, dont on connaît enfin le nom, Mars et Ju Peter se concentrent eux sur la destruction des navires d’Elbaf (ou Erbaf).

Comme vu précédemment, Luffy ne peut pas vaincre un Doyen seul, et ce même avec son Gear 5. Il demande donc de l’aide à Sanji, Franky et Bonney. Grâce à leur force combinée, il utilise une nouvelle technique : Gomu Gomu no Dawn Balloon, où il devient énorme comme un ballon.

Il utilise ensuite toutes leurs forces pour envoyer Mars valser à travers l’océan. Le manga montre cela comme un éclair dans le ciel, similaire à la manière dont la Team Rocket de Pokémon se retrouve à voler dans chaque épisode de l’anime.

Comme tout fan de l’anime Pokémon le sait, la Team Rocket a l’habitude de “s’envoler vers d’autres cieux” après l’échec de leur plan, ce qui est devenu un gag récurrent dans la série. Habituellement, c’est Pikachu (ou d’autres Pokémon de Sacha) qui les envoie dans les airs, et dans One Piece, ce rôle est pris le capitaine de l’Équipage du Chapeau de Paille.

C’est une référence inattendue, mais qui s’intègre parfaitement dans le style déjanté de One Piece. Peu importe la tension de la situation, la forme Nika de Luffy trouve toujours de la joie et de quoi rire.

Les choses sont actuellement très sérieuses dans One Piece, nos héros se battant pour leur vie dans les récents chapitres. Cette référence amusante est donc exactement ce dont les lecteurs ont besoin pour se changer les idées.

Cependant, nous devons également nous rappeler que la Team Rocket revient toujours même après leurs échecs à répétition. Nous pouvons donc nous attendre à ce que Mars revienne avec une vigueur renouvelée pour tuer Bonney et arrêter le navire d’Elbaf. Mais maintenant qu’Emeth s’est réveillé, cela pourrait ne pas être si facile pour lui ou ses collègues du Gorosei.

