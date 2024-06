One Piece révèle enfin ce que pensent Zoro et Sanji l’un de l’autre

Dès leur première rencontre, Zoro et Sanji se sont querellés comme chien et chat, mais on sait désormais ce qu’ils pensent vraiment l’un de l’autre dans One Piece.

Contrairement à la plupart des shonen, One Piece ne plonge pas son héros dans une rivalité intense avec un autre personnage. Car le schéma des grands rivaux de toujours a plutôt été attribué au reste de l’équipage de Luffy, et tout particulièrement entre deux protagonistes très appréciés des fans : Zoro et Sanji.

Les chamailleries entre les deux énergumènes ont très tôt marqué le récit créé par Eiichiro Oda, d’autant plus qu’il s’agit des deux pirates les plus puissants parmi les Chapeaux de Paille. Enchaînant les running gags et insultes fleuries – “tête d’algues” et autres “sourcils en vrille” revenant fréquemment – les deux ne ratent jamais une occasion d’appuyer là où ça fait mal chez l’autre.

Pourtant, sous cette rivalité burlesque, se cache un esprit de franche camaraderie et un respect mutuel. Bien que rarement montrée, cette amitié sous-entendue surgit parfois lors de scènes plus subtiles. Et si ça ne suffisait pas à convaincre les fans que les deux membres d’équipage sont capables de s’entendre, le magazine One Piece vient de clamer haut et fort que les personnages sont bien capables de s’apprécier l’un l’autre.

En effet, le numéro 18 du One Piece Magazine est sorti le 4 juin 2024 et s’intéressait aux “ailes” du futur roi des pirates, soit Zoro et Sanji. Et les pages ont fourni un bon lot de détails sur la relation entre les deux pirates – en plus du nouveau roman sur Zoro, également disponible dans ce numéro.

Le magazine insiste sur le fait que les sentiments qu’ont les personnages l’un envers l’autre se voient avant tout par leurs actes. On apprend ainsi que si Zoro aime se moquer de Sanji, il n’hésite jamais à manger avec appétit les plats du cuistot, témoignant au passage sa confiance en son camarade.

Il reconnaît également la force du cuisinier et le sait capable de tout pour protéger le reste de l’équipage. Un sentiment de confiance qu’on pouvait par exemple retrouver lorsque l’épéiste refusait de croire que Nami et le reste des pirates avaient été tués sur Zou, conscient que Sanji se trouvait avec eux pour empêcher un tel drame.

Du côté de Sanji, c’est d’abord pour le rêve de Zoro qu’on retrouve un certain respect de la part du cuisinier. À Thriller Bark, il était prêt à se sacrifier pour protéger l’objectif de l’épéiste et le reste de l’équipage de Luffy. Il est également l’une des rares personnes à connaître la vérité sur le sacrifice de Zoro ce jour-là.

Il reconnaît ainsi sa force et son engagement, tout en sachant que Zoro se bat pour ses coéquipiers au péril de sa propre vie, comme on le voit à Arlong Park. En raison de sa grande confiance en l’épéiste et en ses compétences, Sanji confie ses “précieuses dames” à son rival.

Bien que la rivalité entre Zoro et Sanji ait toujours été utilisée pour la comédie plutôt que pour la haine et la jalousie, cette clarification de leurs véritables sentiments est particulièrement appréciée. Elle prouve à quel point les Chapeaux de Paille sont soudés et combien leur loyauté les uns envers les autres est profonde.

Et pour en découvrir plus sur One Piece, vous pouvez également consulter notre guide sur Joy Boy ou le récapitulatif du message de Vegapunk.