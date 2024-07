One Piece chapitre 1121 : ces 12 persos capables de devenir le Roi des Pirates

Le manga One Piece approche de la conclusion de l’Arc Egghead, et le chapitre 1121 a révélé les personnages qui sont susceptibles de mettre la main sur le tant convoité One Piece et ainsi de succéder à Gol D. Roger en tant que nouveau Roi des Pirates.

L’Arc Egghead de One Piece est certainement l’un des plus choquants à ce jour, le manga ayant alors exploré plusieurs secrets sur le fameux Siècle Oublié. Le chapitre le plus récent a révélé que Clover était un membre du mystérieux Clan du D, sans oublier la mort d’Atlas, qui s’est sacrifiée en emmenant Nusjuro dans les airs avant de se faire exploser, et ce, afin que les protagonistes puissent gagner un peu de temps pour s’enfuir.

Le Nouveau Monde a changé après l’abolition de l’ordre des Grands Corsaires et le remplacement de deux des Quatre Empereurs (ou Yonko en VO). Le statut du “Héros de la Marine”, Monkey D. Garp, reste inconnu après son combat contre les Pirates de Barbe Noire. ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur le chapitre 1121 de One Piece !

Selon les spoilers du prochain chapitre, le message de Vegapunk va continuer alors que le combat contre Saturn semble se terminer. Il dira que la Grande Guerre se reproduira et que les Armes Antiques seront utilisées. Les héritiers des races effacées de l’histoire existent toujours.

Il va ajouter qu’il est incertain que la personne espérée par Joy Boy soit celle qui mettra la main sur le One Piece. Le sort du monde sera décidé par celui qui revendiquera le célèbre trésor.

Dans une double-page épique, la fin du chapitre 1121 de One Piece va alors présenter les 12 personnages capables de trouver le One Piece, et qui seront certainement les figures centrales de la Saga Finale : Baggy, Barbe Noire, Luffy, Shanks, Sabo, Kuzan, Koby, Garling, Imu, Dragon, Sakazuki, et un personnage mystérieux.

“Qu’est-ce qui pourrait déclencher la déshumanisation progressive et inévitable de la race humaine ?”, a répondu un fan, avec un second ajoutant : “Vous remarquez que seuls certains rient ? Ce sont les plus dangereux.”

“Une autre silhouette ! Appelons-le Madara”, a commenté un troisième.

Le personnage inconnu, dont on ne distingue que la silhouette, tient un sabre dans l’une de ses mains. Bien qu’il existe certaines théories sur l’homme partageant des similitudes avec Shanks, rien n’est encore sûr à ce stade.

Et pour en apprendre davantage sur One Piece, découvrez pourquoi la fin du chapitre 1120 a suscité le débat chez les fans, ou encore pourquoi la quête de Luffy va prendre un nouveau tournant majeur avec le chapitre 1121.