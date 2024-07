Le chapitre 1120 de One Piece va révéler un lien inattendu entre Luffy et ce personnage

Le manga One Piece a pris une pause la semaine dernière, et le chapitre 1120 va révéler qu’un personnage a un lien surprenant avec Luffy.

Le manga One Piece continue de présenter le message de Vegapunk, alors que le scientifique révèle plusieurs secrets choquants sur l’histoire du monde imaginé par Eiichiro Oda. Le combat contre les membres du Gorosei se poursuit, tandis que le reste du monde essaie de comprendre les intentions de Vegapunk.

Le chapitre 1120 de One Piece arrive après une pause d’une semaine, et comme prévu, les fans en apprennent davantage sur le prochain chapitre grâce aux récents spoilers. ATTENTION : cet article contient des spoilers sur le chapitre 1120 de One Piece !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Clover est aussi un D !!”

Selon les spoilers, le chapitre 1120 de One Piece comprendra un bref flashback dans lequel le professeur Clover révèle qu’il possède également le nom secret “D.”. Pour rappel, Clover était un archéologue, connu notamment pour avoir été le directeur de la bibliothèque d’Ohara et pour avoir dirigé la recherche sur le Siècle Oublié.

Clover est mort de la main des Doyens avant que ces derniers ne détruisent l’île entière lors du premier Buster Call, et ce afin de sanctionner les archéologues qui enquêtaient sur le Siècle Oublié et ainsi enterrer les secrets du passé. Cependant, les récents événements confirment qu’il avait également un lien avec Luffy. Puisque tous les membres du clan “D.” partagent une certaine connexion, le professeur Clover fait également partie de ceux dont le destin est visiblement lié à celui de Luffy.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Suite à cette révélation, un fan a alors déclaré sur X/Twitter : « C’est vraiment logique que Clover soit un D. Je ne sais pas pourquoi je n’y ai pas pensé. Il a littéralement dirigé la recherche contre le Gouvernement Mondial et menacé de révéler un de leurs plus grands secrets. Il était aussi un pirate avant de faire des recherches à Ohara. »

« Clover était un D ? Cela explique pourquoi il avait le courage de faire des recherches sur le Siècle Oublié et les Ponéglyphes. De plus, il pourrait être le seul membre du clan D dont nous savons avec certitude qu’il n’est pas mort en souriant. C’est dommage que nous n’ayons jamais vu son visage, donc nous ne pouvons pas en être sûrs à 100 %, mais je doute qu’il souriait, » a partagé un autre internaute.

L’article continue après la publicité

En rapport: Le nombre de pages du chapitre 1118 de One Piece inquiète une nouvelle fois les fans

L’article continue après la publicité

Et pour en apprendre davantage sur One Piece, découvrez quel est ce personnage qui a failli être le second de Luffy, ou encore quel est ce Fruit du Démon qui enfreint les règles d’Oda. Vous pouvez également découvrir quelles sont les différences apportées par The One Piece, le prochain remake de l’anime.