Le chapitre 1120 de One Piece risque de gâcher un énième combat de Zoro

Les fans de Zoro vont une fois de plus être déçus, car les spoilers du chapitre 1120 de One Piece ont révélé une fin insatisfaisante à son combat le plus récent.

One Piece a toujours donné à Roronoa Zoro la possibilité de briller, du moment que cela ne concerne pas son sens de l’orientation. Cependant, l’arc d’Egghead s’écarte de cette tendance en donnant à chacun de ses combats des fins médiocres.

En tant que l’un des membres les plus forts de l’Équipage du Chapeau de Paille, Zoro attire beaucoup l’attention des lecteurs. Le manga lui permet ainsi de se confronter à des adversaires de plus en plus puissants, menant à certains des combats les plus exaltants de la franchise à ce jour.

Jusqu’à présent dans l’arc d’Egghead, Zoro a déjà combattu des ennemis importants comme les Séraphins, mais aussi certains membres du Cipher Pol tels que Kaku et Rob Lucci. Son combat le plus récent, et probablement le plus important, était contre Saint Ethanbaron V. Nusjuro. Étant membre des Cinq Doyens, Nusjuro est sans aucun doute l’adversaire le plus puissant auquel Zoro s’est mesuré jusqu’à présent.

Et si le combat opposant Zoro et Nusjuro était si attendu par les fans, c’est aussi parce que les deux personnages sont des épéistes. De plus, il pourrait y avoir une connexion plus profonde entre les deux, étant donné la tenue de Nusjuro et sa lame Kitetsu.

“- Atlas a assommé Lilith pour que York ne puisse pas la détecter.

– Atlas attrape Nusjuro et s’envole avec son jetpack et se fait exploser pour gagner un peu de temps pour les Chapeaux de Pailles. À la fin, Vegapunk a encore une partie de son message.”

Cependant, leur bataille s’avère être une autre déception dans le chapitre 1120 de One Piece. Les spoilers révèlent qu’Atlas attrape Nusjuro au milieu du combat et s’envole avec l’aide de son jetpack.

Ensuite, elle se fait exploser, elle et Nusjuro, pour gagner suffisamment de temps pour que les Chapeaux de Paille puissent prendre la mer avec Lilith. Ce faisant, elle fait un sacrifice héroïque mais donne aussi une fin insatisfaisante au combat tant attendu entre Zoro et Nusjuro.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que les fans sont déçus par les combats de Zoro dans l’arc d’Egghead. Son combat contre Lucci était censé être l’un des points forts, mais le combat était tout sauf cela, car Jinbei est intervenu et a emmené Zoro.

Jusqu’à présent, Zoro n’a pas été à la hauteur des attentes des lecteurs dans l’arc en cours. Mais les choses peuvent changer à l’avenir ; si ce n’est pas pendant l’arc d’Egghead, alors peut-être dans le prochain arc d’Elbaf.

Pour en apprendre davantage sur le chapitre 1120 de One Piece, découvrez comment il tease la plus puissante attaque du Géant d’Acier à ce jour, ou encore quel est cette révélation concernant le lien inattendu entre Luffy et cet ancien personnage.

