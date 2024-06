Le chapitre 1117 de One Piece tease un lien plus personnel entre Luffy et Sabo

Les spoilers du nouveau chapitre 1117 de One Piece suggèrent une relation plus étroite entre Sabo et Luffy que ce que les fans avaient pu prévoir.

Alors que One Piece se rapproche de la fin de l’arc Egghead, de plus en plus de révélations étonnantes sont faites par le docteur Vegapunk. Si les plus importantes ont déjà fait le tour du monde des pirates grâce à la diffusion de son message, il en est une dernière qui ne devrait pas tarder à arriver dans le manga, et elle concerne un proche de notre futur roi des pirates.

En effet, d’après les spoilers du chapitre 1117, le savant d’Egghead va évoquer les porteurs du “D”, la fameuse lettre qu’on ne retrouve que dans le nom de personnages bien particuliers. Et au moment de ce passage bien précis, le manga dévoile les visages de plusieurs pirates, qu’on sait justement être possesseur de l’insigne pour la plupart : Teach, Dragon… mais aussi Sabo !

crunchyroll

Si les deux premiers ne sont pas une surprise, le troisième peut laisser perplexes les lecteurs de One Piece. Car le vrai nom de Sabo n’a jamais été révélé, et rien ne semblait annoncer le D chez le jeune homme. Si l’indice est avéré, alors Eiichiro Oda vient de faire comprendre à ses fans que Sabo fait en réalité partie de la famille élitiste.

Si One Piece excelle dans un domaine, c’est bien la création d’intrigues à long terme. Sabo pourrait ainsi être l’un des fameux “ennemis des dieux” et sa participation à l’armée révolutionnaire s’expliquerait davantage grâce à l’aversion instinctive pour l’autorité que l’on retrouve chez les porteurs du D.

Mais l’indice du chapitre 1117 de One Piece pourrait bien avoir été précédé par d’autres suggestions de l’auteur. Comme sa relation avec Ace et Luffy par exemple, eux aussi détenant l’emblématique lettre. Si à l’époque, Sabo pouvait être vu comme un intrus puisque n’étant pas lié par le sang à ses camarades, on peut désormais mieux comprendre les liens entretenus avec ses deux frères spirituels. Et Eiichiro Oda aurait alors pu tout prévoir depuis le début.

Bien que la théorie semble très probable, elle n’a pas encore été confirmée par le manga. À ce stade, les spoilers n’en offrent qu’un avant-goût, mais devraient bientôt faire de nouvelles révélations.

