Le chapitre 1117 de One Piece va décevoir les fans de Zoro

Bien que les fans de Zoro puissent être excités par les derniers spoilers en date, le chapitre 1117 de One Piece ne leur apporte pas que des bonnes nouvelles.

Le manga One Piece est encore à quelques mois du tant attendu arc Elbaf (ou Erbaf). En attendant, l’arc Egghead maintient l’enthousiasme des fans grâce aux combats en cours et au message de Vegapunk. Presque tous les membres de l’équipage du Chapeau de Paille ont affronté les membres du Gorosei, mais les fans attendent toujours une confrontation entre Roronoa Zoro et Saint Ethanbaron V. Nusjuro.

Nusjuro, aka le “Dieu guerrier des Finances”, est le seul épéiste parmi les Doyens, il est donc logique que les fans espèrent un affrontement entre lui et Zoro. Car à chaque fois que l’équipage combat un groupe de méchants, Zoro a tendance à défier un épéiste et à montrer ses talents. Attention : cet article contient des spoilers sur le chapitre 1117 de One Piece !

Les spoilers du chapitre 1117 de One Piece ont confirmé que Zoro et Nusjuro vont se livrer une bataille de Haki. Nusjuro reconnaît même la lame Kitetsu de Zoro. Cependant, le ciel ne se fendra pas au cours de l’affrontement.

Dans l’arc Pays des Wa, nous avons vu des personnages fendre le ciel à deux reprises : une fois lorsque Yamato combat Kaido et une fois lorsque Luffy combat Kaido. Cela se produit lorsque deux personnages extrêmement puissants s’affrontent avec leur Haki des Rois (ou Fluide Royal). Ainsi, les fans de Zoro espèrent également que leur personnage préféré fera de même.

Néanmoins, bien que Zoro possède un Haki des Rois avancé, le combat ne donne pas aux fans ce qu’ils souhaitent. L’affrontement entre Zoro et Nusjuro sera bref car la priorité de l’équipage est de s’échapper d’Egghead et non de vaincre les Doyens, qui se régénèrent instantanément.

Un fan a alors déclaré ceci sur X/Twitter : “Oda, donne-moi Zoro contre Nusjuro avec le ciel qui se fend, et ma vie est à toi.”

“Si Zoro ne peut pas fendre le ciel, il est officiellement plus faible que Yamato,” partage un autre.

Un autre internaute déclare également : “Oda doit laisser Zoro affronter Nusjuro et leur permettre de fendre le ciel. Regardez comment le fandom devient fou. Il y a un peu de réussite ici, un peu de hype là. Ce serait magnifique.”

Et pour en apprendre plus sur One Piece, découvrez quel est ce lien plus personnel entre Luffy et Sabo qui a été teasé dans le chapitre 1117, ou encore ce que Zoro et Sanji pensent l’un de l’autre.