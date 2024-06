Les Doyens pourraient gagner dans le chapitre 1117 de One Piece, mais ce n’est pas grave

Les spoilers du chapitre 1117 de One Piece montrent que les ennemis vont être victorieux sur un point bien particulier, mais tout devrait bien aller pour les Chapeaux de Paille.

One Piece a atteint le climax de son arc Egghead et s’apprête à prendre la direction d’Erbaf. Mais avant de prendre la mer, nos Chapeaux de Paille préférés vont devoir se dépêtrer d’une situation complexe : un enregistrement de Vegapunk enchaîne les révélations sur le monde et ses habitants, tandis que la Marine et les Doyens en personne se sont réunis sur l’île pour en couper la diffusion.

Au milieu du chaos, nos héros doivent se réunir pour déguerpir avant de se faire blesser. Malheureusement pour eux, les redoutables membres du Gorosei les ont pris en grippe. Alors que Luffy, aidé des géants Dorry et Broggy, tente encore de retenir Warcury, le reste de l’équipage fait de son mieux pour quitter l’île. Et pendant ce temps, le message de Vegapunk continue, énervant toujours plus les Doyens.

Mais d’après les fuites du prochain chapitre, ces ennemis monstrueux pourraient bien finir par obtenir ce qu’ils veulent… sauf que leur victoire ne serait pas un drame pour les héros de One Piece.

Attention : cet article contient des spoilers du chapitre 1117 de One Piece !

Pourquoi la victoire des Doyens dans le chapitre 1117 de One Piece n’est-elle pas une mauvaise chose ?

Selon les spoilers du chapitre 1117 de One Piece, les Doyens parviennent à arrêter la diffusion du message de Vegapunk à son point le plus crucial, en attaquant le géant de fer.

crunchyroll

Le docteur aura ainsi pu parler de la montée des eaux qui pourrait affecter le monde des pirates, et de l’existence d’armes anciennes, issues de la même époque que le fameux Joy Boy. Mais alors qu’il s’apprête à aborder le sujet des personnes possédant la lettre “D” dans leur nom, les membres du Gorosei coupent enfin la diffusion.

Mais en réalité, nos héros pourraient bien s’en tirer. Car on le sait, la vérité a déjà été découverte par les pirates de Gol D. Roger. Or, l’ancien roi des pirates et son équipage avaient décidé de ne rien rapporter au reste du monde, conscients que le moment n’était pas venu. D’après Rayleigh, il vaut même mieux que les protagonistes qui auront un rôle à jouer dans les prochains événements apprennent les faits d’eux-mêmes, pour ne pas se retrouver influencés. Après tout, même Vegapunk reconnaissait ne pas savoir à qui donner raison dans le conflit du Siècle Oublié.

L’équipage de Luffy sera crucial dans le reste de l’histoire, notamment parce que le héros est lié de très près à Joy Boy. Lui dévoiler tout de suite ce qu’il doit savoir pourrait être néfaste et lui “gâcher le plaisir” selon les mots de Rayleigh. Surtout s’il faut préserver la neutralité de “l’élu” d’une prophétie qui semble concerner le pirate au Chapeau de Paille.

Enfin, tout dévoiler reviendrait aussi à mettre un terme au rêve d’un autre personnage : Robin a en effet pour ambition de voyager pour découvrir les incidents du Siècle Oublié. Lui retirer l’opportunité d’aller au bout de son périple retirerait beaucoup de profondeur à la protagoniste.

Mieux vaut donc prendre son mal en patience – même si la frustration des lecteurs de One Piece risque d’être énorme à la fin du chapitre 1117.