Le chapitre 1118 de One Piece risque de frustrer les fans de Zoro

Le début du combat entre Zoro et Nusjuro avait enthousiasmé les lecteurs du manga, mais le chapitre 1118 pourrait bien faire retomber le soufflé de la hype.

Le manga One Piece est clairement en plein climax de l’arc Egghead : le message de Vegapunk a enchaîné révélation sur révélation, les affrontements entre la Marine et les pirates sont plus féroces que jamais et les Doyens sont déterminés à se débarrasser pour de bon de tout ce qui est lié de près ou de loin au Siècle Oublié.

Dans tout ce chaos, un terrifiant membre du Gorosei a fait son apparition : Nusjuro, capable de se transformer en un centaure squelettique tout en maniant une lame aussi longue qu’affûtée. Ces atouts, ajoutés à son maniement exemplaire du sabre, ont très vite fait de lui l’un des plus dangereux adversaires sur l’île de la science. Il n’en fallait pas plus pour que les lecteurs lancent les paris et espèrent le voir affronter un autre épéiste de talent, à savoir Roronoa Zoro, bras droit de Luffy.

Et l’auteur de One Piece semble avoir entendu leurs prières, dévoilant le début de leur match titanesque dans le chapitre 1117. Pourtant, le plaisir des fans semble être voué à être gâché dans le chapitre 1118.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1118 de One Piece !

Le chapitre 1118 de One Piece risque de fortement décevoir les fans de Zoro

D’après les spoilers, si les stars du prochain volet de One Piece seront clairement Luffy et Bonney, Zoro sera quant à lui absent du chapitre 1118.

Ce n’est pas la première fois qu’un duel entre le second de Luffy et des ennemis redoutables est délaissé : le personnage avait également été absent du manga pendant plusieurs chapitres alors qu’il retenait Rob Lucci, au point de devenir la cible de moqueries sur les réseaux sociaux.

La tension avait grimpé d’un cran dans le chapitre 1117, Jinbei envoyant littéralement le pirate sur Nusjuro, pour qu’il bloque une attaque destinée à l’équipage des Chapeaux de Paille. Les deux adversaires avaient alors échangé quelques coups, se livrant en parallèle une bataille de haki. Et Zoro avait au passage découvert que le sabre de Nusjuro était lui aussi un Kitetsu.

On était alors en droit de s’attendre à une suite haletante dans le chapitre 1118. Mais ce dernier se penchera davantage sur Luffy et Bonney, qui se transformeront tous deux en Nika. Quant au reste de l’équipage, qu’il soit avec les géants ou sur le Thousand Sunny, il mettra les voiles dans le but de quitter Egghead. Or, Zoro et Jinbei n’étaient pas encore montés à bord du navire à la fin du précédent chapitre.

En rapport: Le nombre de pages du chapitre 1118 de One Piece inquiète une nouvelle fois les fans

Heureusement, la publication du manga ne connaîtra pas d’autre pause avant la suite : avec un peu de chance, les fans retrouveront leur épéiste préféré dans le chapitre 1119 de One Piece… à moins qu’Eiichiro Oda l’ait oublié sur l’île Egghead.