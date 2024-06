Le manga One Piece reprend cette semaine, et il y a une bonne nouvelle

Après la pause de la semaine dernière, le manga One Piece revient ce dimanche. Et pour l’occasion, les fans ont appris cette bonne nouvelle qui devrait en ravir plus d’un.

One Piece atteint de nouveaux sommets avec chaque chapitre de l’Arc Egghead. Cependant, son rythme a souffert de multiples pauses entre les chapitres. La dernière fois que le manga a pris une pause, c’était après le chapitre 1116, faisant alors suite à une autre pause il y a seulement deux semaines.

Cependant, le manga semble reprendre son rythme. Un leaker de One Piece a révélé sur X/Twitter que le manga ne prendra pas de nouvelles pauses après le chapitre 1117. Ce chapitre est prévu pour le 16 juin 2024. Cela signifie donc qu’il ne devrait normalement pas y avoir de pause dans les prochaines semaines, et que l’on peut espérer que la publication ne sera pas interrompue jusqu’à la fin de ce mois de juin à minima.

Car il n’est pas rare que les mangas du Weekly Shōnen Jump, y compris One Piece, prennent une pause toutes les trois semaines. Cela permet aux auteurs de se reposer un peu face à leur charge de travail. Mais le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, a récemment pris des pauses fréquentes en raison son état de santé.

L’auteur semble aller mieux maintenant et le manga pourrait revenir à son calendrier de publication original. Les fans en sont ravis, étant donné l’engouement suscité actuellement par l’intrigue du manga. De plus, l’Arc Egghead en cours est proche de sa conclusion, puisque la sortie de l’Arc Elbaf a été teasé le mois dernier.

Pour commencer un arc aussi important et attendu par les fans, le mangaka se doit d’être en pleine forme. C’est pourquoi le fait que One Piece ne prenne pas une autre pause prochainement donne aux lecteurs un peu d’espoir concernant l’avenir du manga. Un internaute a ainsi répondu ceci suite à la publication sur X/Twitter : “Dieu merci, Oda est de retour”, tandis qu’un autre a dit : “Ces deux mots – pas de pause et mon monde devient soudainement si lumineux.”

Cependant, certains craignent également une autre pause après le chapitre 1118, étant donné la récente tendance du manga. Un utilisateur de Reddit a écrit : “Et puis après le 1118, on aura une autre pause, je jure que ça ne finira jamais“, et un deuxième a ajouté : “Pas de pause cette semaine, puis après la semaine prochaine, on part en hiatus pour (insérer ici).”

Que One Piece prenne ou non une autre pause après le chapitre 1118 ne peut être prédit à ce stade. Cependant, malgré les plaintes de certains fans, beaucoup encouragent l’auteur à prendre du temps pour lui. Mais pour l’instant, tout le monde est excité pour le prochain chapitre 1117, surtout compte tenu des récents teasing que l’on a pu voir circuler en ligne à son sujet.

