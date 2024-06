Le chapitre 1117 de One Piece va offrir aux fans le combat qu’ils attendaient

One Piece revient après une pause avec une série d’événements encore plus excitante, les récents spoilers ayant notamment révélé que le chapitre 1117 va mettre en scène le combat tant attendu d’un personnage préféré des fans.

Le message de Vegapunk dans le manga One Piece a semé le chaos à travers le monde, certains croyant en ses révélations sur le Siècle Oublié, tandis que d’autres non. D’un autre côté, les membres du Gorosei sont sur Egghead où ils combattent les pirates et tentent également d’arrêter la diffusion.

Bien que Vegapunk révèle beaucoup de secrets sur le Siècle Oublié dans son message, Rayleigh ne semble pas particulièrement ravi. En fait, le chapitre 1116 laisse entendre qu’il ne veut pas que Vegapunk révèle quoi que ce soit. Attention : cet article contient des spoilers du prochain chapitre 1117 de One Piece !

Les spoilers confirment que Zoro et Nusjuro se battront dans le prochain chapitre. Puisque Nusjuro est également un épéiste, les fans attendaient que le duo croise le fer depuis l’arrivée du Gorosei sur Egghead. Cependant, c’est Sanji qui a d’abord croisé la route de Nusjuro.

Mais le prochain chapitre devrait enfin satisfaire les fans alors qu’ils s’apprêtent à assister à leur combat tant attendu. Les membres du Gorosei sont incroyablement puissants, et il est difficile de savoir comment quelqu’un peut les blesser. Pendant que Zoro et Nusjuro s’affrontent, le méchant reconnaît la lame Kitetsu de Zoro.

Mais cela ne s’arrête pas là, car le Gorosei réussit également à arrêter la diffusion après avoir attaqué le Géant de Fer. Celui-ci protégeait l’escargophone, mais les méchants coupent le message au moment le plus crucial.

Un fan partage alors ceci sur X/Twitter : « Zoro vs Nusjuro. Nous attendions cela. »

« C’est enfin là ! Nous attendions ce moment ! Cela me semble encore un rêve », déclare un autre.

Un troisième internaute ajoute quant à lui : « Nous avons enfin Zoro contre Nusjuro. Nous priions pour des moments comme celui-ci. »

Vous pouvez également consulter la date de sortie et plus de spoilers pour le chapitre 1117 de One Piece. Et pour en apprendre plus sur One Piece, découvrez enfin ce que Zoro et Sanji pensent l’un de l’autre, ou encore pourquoi Gol D. Roger n’a rien fait en apprenant la vérité sur le monde.

