Les fans de One Piece émerveillés devant le nouveau visuel de Kaido et Big Mom

Eiichiro Oda a surpris les fans avec de nouvelles illustrations de Kaido et Big Mom, relançant des théories chez les fans quant à leur relation.

C’est l’effervescence chez les fans de One Piece, qui ne savent plus où donner de la tête. D’un côté, il y a les annonces inquiétantes sur la quantité de pages du chapitre 1116 du manga, ou encore la prochaine pause qui reviendra marquer la publication avant le chapitre 1117. Mais de l’autre, il y a la révélation d’un nouveau visuel signé Eiichiro Oda, qui relance clairement la hype chez de nombreux lecteurs.

Car l’auteur s’amuse parfois à illustrer des demandes de ses fans, mettant en scène les personnages de son œuvre dans des visuels qui ne déçoivent jamais. Cette fois, c’est au tour de deux grands antagonistes de One Piece d’avoir leur moment de gloire : Kaido et Big Mom, qui ont fait trembler le public du manga comme de l’anime dans la saga Wano.

La demande initiale dans le volume 18 du Magazine One Piece était de montrer ce qu’aurait pu être l’enfance des deux vilains s’ils s’étaient connus étant petits et avaient passé leur jeunesse ensemble. L’auteur s’est plié aux exigences, tout en apportant des changements et en expliquant : “Je ne peux pas imaginer ces deux-là allant à l’école, même en rêve ! À la place d’un uniforme scolaire, que diriez-vous de ce genre de jeunesse ?“

“NOUVELLE ILLUSTRATION DE KAIDO ET BIG MOM PAR ODA HOLY SHIT !!!“

L’illustration détaillée et pleine de style a très vite rencontré un franc succès sur les réseaux sociaux. Les commentaires n’ont pas cessé d’affluer sous la publication : “C’est le visuel le plus cool que j’ai vu depuis longtemps. Dingue !” affirme ainsi un fan, tandis que d’autres pointent du doigt la proximité évidente entre les deux personnages.

Au point d’y voir d’anciens amants ? Pour des internautes qui ont lancé un fil Reddit, la réponse est clairement oui : “Kaido et Big Mom ; un couple fait au paradis” a ainsi réagi un lecteur, ce à quoi un autre a répondu : “Fait en enfer.”

Qu’il y ait vraiment un des étincelles entre Kaido et Big Mom, seul Eiichiro Oda le sait. Mais une chose est certaine : les fans de One Piece adorent voir les deux personnages sous le feu des projecteurs.