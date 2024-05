Le chapitre 1116 de One Piece tease le combat du Géant de Fer contre le Gorosei

Un combat de titans approche pour le climax de l’arc Egghead, alors que le chapitre 1116 de One Piece laisse entrevoir une future bataille entre les Doyens et le Géant de Fer.

Le manga One Piece approche toujours plus de la fin de l’arc Egghead, tandis que celui d’Erbaf a déjà été teasé par le Shonen Jump. Et à mesure que l’histoire sur l’île de la science avance, on découvre toujours plus d’informations surprenantes grâce au message de Vegapunk.

Les spoilers du chapitre 1116 sont tombés et dévoilent ainsi que York a trouvé la cachette de l’escargophone qui diffuse l’enregistrement du savant. Mais repérer le petit appareil ne suffira pas forcément à stopper la transmission, puisque Vegapunk l’a installé dans un lieu particulièrement bien protégé, sous la garde d’un combattant hors du commun.

Car il s’agit de nul autre que le Géant de Fer ! Le gigantesque robot, jusqu’ici passif, s’est relevé après des siècles de sommeil grâce à l’apparition de celui qu’il semble considérer comme Joy Boy : Luffy et son Gear 5 ont en effet réveillé le géant, surtout grâce aux tambours de la libération qui battent lorsque notre héros prend sa forme Nika.

Les membres du Gorosei voulant à tout prix détruire l’escargophone, ils devront se confronter au Géant de Fer. Et ce dernier risque bien de se montrer tout sauf cordial, alors qu’il va bientôt se retrouver en face des ennemis de Joy Boy. Il pourrait donc y avoir un combat de titans durant le chapitre 1117 de One Piece, qui permettrait au passage aux lecteurs de découvrir l’ancienne relique dans toute sa splendeur.

En revanche, rien ne dit si Vegapunk savait que le Géant de Fer se réveillerait ou non. Il avait précédemment indiqué que ce type de technologie lui échappait totalement, mais il pourrait aussi avoir rusé en dissimulant certaines informations. Dans tous les cas, choisir une telle cachette aura décidément joué en sa faveur, offrant un temps crucial pour diffuser ses révélations sur le monde.

Toutefois, pour assister à un tel match entre des puissances titanesques, il faudra se montrer patient. Car une nouvelle pause marquera la publication du manga après le chapitre 1116 de One Piece, éveillant au passage l’inquiétude des fans pour la santé d’Eiichiro Oda.

