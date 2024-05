One Piece Chapitre 1116 : date de sortie et spoilers potentiels

Les Chapeaux de Paille vont-ils s’enfuir d’Egghead ? Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1116 de One Piece.

C’est l’heure des révélations dans le manga One Piece. Alors que les Doyens tentent par tous les moyens de l’arrêter, la diffusion du message de Vegapunk lâche vérité sur vérité devant un public plus ou moins attentif. Les lecteurs ont ainsi découvert l’histoire de Joy Boy, mais aussi de quelle manière le Gouvernement Mondial a été créé, s’appuyant sur les conséquences tragiques d’une guerre d’un siècle.

Car les armes utilisées lors du conflit ont détruit ce qui était autrefois un ensemble de véritables continents, ne laissant plus que des îles. Et la défaite de Joy Boy aura eu pour effet de contraindre les populations à vivre sous le joug des Doyens. Après de telles révélations, comment vont réagir les différents camps ? Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1116 de One Piece.

Le chapitre 1116 de One Piece sortira le 2 juin 2024 sur Manga Plus en France. Il sera disponible à partir de 17h, et restera en accès gratuit pendant au moins quatre semaines sur la plateforme.

Spoilers potentiels du chapitre 1116 de One Piece

Le docteur Vegapunk pourrait bien en dévoiler davantage sur les armes de guerre dans le prochain chapitre de One Piece. Mais il semble surtout que le temps soit venu pour Luffy et son équipage de prendre le large.

eiichiro oda/shueisha/manga plus france

En effet, le savant a expliqué que l’océan était monté de 200 mètres en un siècle, en raison de l’utilisation d’armes à la puissance démentielle. Des armes qui, selon lui, existent toujours et attendent d’être utilisées dans une guerre qui ne s’est jamais vraiment achevée : le chapitre 261 se terminait sur le regard d’Imu, ce qui pourrait annoncer de nouvelles révélations sur celui qui occupe le trône censé rester vide. À moins, bien entendu, que les Doyens parviennent enfin à arrêter la diffusion du message.

Du côté des Chapeaux de Paille, il semble que le moment soit venu de mettre les voiles : les différents membres de l’équipage seront bientôt réunis, et Edison a annoncé avoir tout préparé pour leur permettre de s’enfuir. On pouvait même voir les géants et Luffy reculer face aux assauts du Gorosei dans le chapitre 261, signe que le héros avait probablement compris qu’il n’était plus nécessaire de retenir les Doyens.

Les spoilers sortent quelques jours avant la publication officielle des chapitres de One Piece : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.

