One Piece : Pourquoi Gol D. Roger n’a rien fait en apprenant la vérité sur le monde ?

Le roi des pirates et son équipage étaient les seuls personnages à avoir atteint Laugh Tale et avoir découvert toute la vérité sur le monde, mais pourquoi avoir gardé le silence ?

One Piece commence sur l’exécution du premier roi des pirates, Gol D. Roger. L’homme avait accumulé richesses, renommée et pouvoir au fil de son voyage, avant d’abandonner son trésor, surnommé le “One Piece” : ses derniers mots s’adressaient alors aux pirates du monde entier, leur affirmant que le trésor serait pour celui qui le trouverait.

Il n’en fallait pas plus pour qu’une horde de pirates se lancent dans une ruée vers l’or, prenant la mer et marquant le début de la Grande Ère de la piraterie. Et si Roger a été exécuté, d’autres membres de son équipage restent debout : Luffy rencontre ainsi Silvers Rayleigh à Sabaody, mais refuse de le laisser parler du One Piece, voulant garder la surprise en participant à la chasse au trésor comme les autres.

Mais il semblerait que l’équipage de Roger soit impliqué dans bien plus d’histoires que celle du One Piece. Les spoilers du chapitre 1116 dévoilent en effet que les membres de l’Oro Jackson étaient en fait au courant de tout ce que Vegapunk sait sur le monde, et bien plus encore.

Pourquoi les pirates Roger n’ont rien fait en apprenant la vérité sur le monde dans One Piece ?

Gol D. Roger et son équipage sont restés passifs en apprenant la vérité sur le monde, car ils savaient que le moment d’agir n’était pas venu.

Le chapitre 1116 de One Piece confirme que seuls les pirates de Roger ont découvert toute la vérité sur le Siècle Oublié, là où même Vegapunk n’a pas toutes les réponses. Mais tous les anciens membres de l’Oro Jackson n’ont pas cherché à garder le silence : Rayleigh a ainsi proposé de discuter avec Luffy et ses compagnons de route. Avant d’également conseiller à Robin de ne pas se précipiter, se demandant même si son propre équipage ou les habitants d’Ohara n’auraient pas été trop impatients en leur temps dans leur quête du savoir.

Pour les Chapeaux de Paille, il faut aussi rappeler que les révélations auraient probablement été trop précoces : les pirates n’étaient certainement pas encore prêts à découvrir la vérité, ce qui leur aurait gâché la surprise et serait arrivé à une période où ils pouvaient encore évoluer par eux-mêmes.

Et puis, Vegapunk le dit lui-même : il ignore qui des deux camps en guerre à l’époque de Joy Boy avait le plus raison. Ce sera donc à Luffy et son équipage de tirer leurs propres conclusions de l’affaire, plutôt que suivre l’avis d’autres personnes passées avant eux. C’est en tout cas ce que croit Rayleigh, alors qu’il suppose que cette nouvelle génération verra certainement les choses différemment des pirates de Roger.

Connaissant également la prophétie sur un élu transformant la face du monde, l’équipage de Gol D. Roger a préféré attendre la naissance de Luffy et de Shirahoshi, elle aussi importante selon la prédiction. Plutôt que de mettre la lumière sur eux et déranger leur voyage, les pirates de Roger ont refusé de travailler pour le Gouvernement Mondial et préféré préparer le terrain pour la nouvelle génération.

Mais après la mort de Gol D. Roger, ses anciens camarades ne sont pas restés les bras croisés : Luffy a croisé la route de certains d’entre eux, venus donner un coup de main pour son épopée. Et il est possible qu’ils interviennent davantage à l’avenir.

Le chapitre 1116 sortira le 2 juin, mais il faudra attendre encore un peu pour la suite puisque la publication de One Piece va subir une nouvelle pause, qui inquiète les fans d’Oda.