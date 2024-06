Le titre du chapitre 1117 de One Piece sème la confusion parmi les fans

Le chapitre 1117 de One Piece a brusquement interrompu le message de Vegapunk, et le titre de ce dernier chapitre a semé la confusion parmi les fans en raison des différentes traductions.

Le manga One Piece est revenu de sa courte pause ce week-end avec un chapitre choc, dans lequel les fans ont pu assister à l’affrontement très attendu entre Zoro et Nusjuro. Nusjuro a attaqué le Thousand Sunny, mais Zoro et Jinbe l’ont arrêté à temps. De plus, Saturn a attaqué le Géant de Fer et a interrompu prématurément la diffusion.

Vegapunk est sur le point de partager un message avec ceux portant le nom “D.”, mais Saturn a détruit l’escargophone avant qu’il ne puisse le faire. Alors que le monde est en ébullition à cause du message de Vegapunk, York est enfin soulagé après avoir réussi.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’une des traductions populaires donne le titre du chapitre 1117 de One Piece comme “Mo,” ce qui a conduit les fans à élaborer plusieurs théories puisque cela correspond au contexte du message de Vegapunk. Cependant, le nouveau titre est “Se…” (ou “A” en version anglaise) ce qui réfute toutes les théories et laisse peu de place aux spéculations des fans.

Comme le suggère un fan en réponse à la publication sur X/Twitter : “Among you, there is another JoyBoy” (litt. : “Parmi vous, il y a un autre JoyBoy”). Une idée partagée un autre internaute, qui estime que “Le titre du chapitre ( Se ) a sûrement été traduit selon les directives d’Oda (grâce à une note).”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Maintenant que le chapitre de One Piece a été officiellement publié, les choses sont devenues encore plus confuses pour moi parce qu’il a été traduit par ‘SE.’ Parmi les ‘D,’ il y a quelque chose qui pourrait impliquer plusieurs choses : il y a un connaisseur du siècle perdu, il y a quelqu’un qui est allié au gouvernement mondial, il y a un élu, etc.,” a partagé un troisième fan.

Un autre a ajouté, “Lol. Ils ont joué la carte de la sécurité. C’est bien. Ce n’est pas un mot commençant par ‘A.’ C’est plus comme un son… C’est bien, c’est génial de le traduire ainsi quand on n’a aucune idée de ce que signifie le mot.”

L’article continue après la publicité

En rapport: Le chapitre 1117 de One Piece va décevoir les fans de Zoro

L’article continue après la publicité

“Je me souviens avoir dit aux gens de ne pas tirer de conclusions à partir de Mo car c’est une traduction brute du japonais,” a commenté un dernier.

Pour en apprendre davantage sur One Piece, voici le cliffhanger du chapitre 1117 qui a affolé les fans, ainsi que la date de sortie et les spoilers du chapitre 1118. Découvrez également pourquoi le manga aurait déjà révélé les vraies intentions de Shanks depuis un bon moment.