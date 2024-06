Le chapitre 1118 de One Piece radote, ce qui agace les fans

Le chapitre 1118 de One Piece est à la hauteur de son battage médiatique, mais le teaser ressemble à celui d’un ancien chapitre, ce qui agace certains fans.

Après de multiples pauses, il semblerait que le manga ait enfin retrouvé son rythme de publication habituel. En effet, One Piece devrait sortir les chapitres 1117, 1118 et 1119 et ce, sans aucune interruption. C’est un événement rare dans la Saga Finale, qui a souvent été interrompue en raison de l’emploi du temps chargé et de la santé de son mangaka Eiichiro Oda.

Le chapitre 1118 de One Piece est déjà très attendu par les fans, car le chapitre précédent se termine sur un énorme cliffhanger. Les membres du Gorosei découvrent enfin l’emplacement de l’escargot transmetteur, et Warcury coupe la diffusion au pire moment possible.

Cependant, certains aperçus des chapitres à venir semblent être beaucoup trop similaires, et les fans l’ont remarqué. Par exemple, le preview du chapitre 1112 de One Piece était le suivant : « Les Cinq Doyens sont déchaînés ! Les Chapeaux de Paille peuvent-ils échapper à leurs griffes ? »

Et plus récemment, voici ce qu’on a pu avoir en guise de preview pour le chapitre 1118 de One Piece : « Les Cinq Doyens se rapprochent ! L’équipage du Chapeau de Paille peut-il s’échapper ? »

Bien que les mots soient légèrement différents, le sens reste globalement le même. Ces previews en question proviennent de l’éditeur, et le leaker One Piece les partage avec l’aide d’un traducteur. Cependant, étant donné la longueur du manga d’Oda, les previews finissent souvent par être les mêmes qu’avant.

Un internaute a alors répondu ceci à la publication sur X/Twitter : « La note de l’éditeur pour Onigashima était ‘L’acte approche de son climax’ chaque semaine. Honteux. »

« Ces previews ne signifient jamais rien, juste des perspectives vagues et larges de ce qui se passe », a répondu un autre.

Un autre fan a écrit quant à lui : « Vous devriez savoir maintenant que les previews sont inutiles. »

Les Doyens semblent faire partie des adversaires les plus forts jamais affrontés par l’Équipage du Chapeau de Paille. Même maintenant, ils n’ont subi aucun dégât et sont déterminés à arrêter les protagonistes. Même avec l’aide des géants, vaincre les Doyens paraît presque impossible.

Et pour en apprendre davantage sur le chapitre 1118 de One Piece, découvrez pourquoi le nombre de pages du prochain chapitre inquiète une nouvelle fois les fans, mais aussi pourquoi les fans sont divisés concernant l’évolution de Bonney à venir. Voici également pourquoi Sanji pourrait revenir sur le devant de la scène prochainement, et on vous dit aussi si le message de Vegapunk va continuer dans le chapitre 1118.