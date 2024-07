5 questions auxquelles My Hero Academia doit répondre avant sa fin

Après nous avoir tenus en haleine pendant une décennie, My Hero Academia touche enfin à sa fin. Mais il reste encore plusieurs questions auxquelles le manga doit répondre avant de se conclure.

My Hero Academia s’est imposé comme l’un des shonens les plus marquants de ces dernières années. Tandis que beaucoup l’ont critiqué, en considérant qu’il s’agissait d’une pâle copie de Naruto par exemple, le manga de Kohei Horikoshi a su se faire une place de choix dans le cœur de nombreux fans, prouvant ainsi qu’il n’avait finalement rien à envier aux autres shonens les plus populaires.

Suivant Deku alors qu’il rejoint le prestigieux lycée Yuei après avoir reçu un Alter puissant de son idole All Might, My Hero Academia raconte comment le protagoniste va devenir le plus grand héros de son époque. Mais pour cela, le jeune garçon devra affronter de nombreux alliés et ennemis sur son chemin.

My Hero Academia a conclu son dernier arc dans le chapitre 423 et a entamé son épilogue. Maintenant, il ne reste plus que quelques chapitres avant que le manga se termine le 5 août avec le chapitre 430. Mais il reste encore quelques questions en suspens.

Deku retrouvera-t-il le One For All ?

Toho animation/crunchyroll

Notre protagoniste, Izuku Midoriya (alias Deku), a commencé comme un outsider dans le vrai sens du terme. Malgré qu’il soit Sans-Alter, il avait un grand rêve : devenir le plus grand des héros à l’image de son idole de toujours, All Might. Et c’est justement grâce à l’intervention de ce dernier que le protagoniste a pu commencer son voyage. Il a alors beaucoup gagné en cours de route, à commencer par un Alter impressionnant, mais aussi de fidèles amis sur lesquels il peut compter.

Au cours de l’histoire, Deku est donc passé du statut de Sans-Alter à celui de détenteur du plus puissant des Alters, à savoir le fameux One For All, pour ensuite le perdre à nouveau. C’est en tentant d’arrêter le carnage de Shigaraki que Deku a transféré de force le One For All au super-vilain, se retrouvant alors avec rien d’autre que les braises de l’Alter transférable.

Maintenant, la Bataille Finale est terminée et les personnages sont retournés à leur paisible quotidien. Mais Deku reste toujours un Sans-Alter, sans plus d’explication sur ce qui est advenu du One For All. On peut donc se demander s’il retrouvera un jour son Alter, ou si nous nous dirigeons vers une fin douce-amère (et insatisfaisante) pour le héros en devenir.

Qu’est-il arrivé à Toga ?

MANGA Plus

Si certains adorent les héros dans My Hero Academia, d’autres vont préférer les vilains, en particulier quelques-uns qui ont su gagner le cœur du public au fil des ans. C’est particulièrement le cas d’un membre emblématique de l’Alliance des super-vilains : Himiko Toga.

Dérangée, psychotique, mais incroyablement intrigante, Toga a eu son combat ultime contre Ochaco Uraraka pendant la Bataille Finale. Ce fut un long voyage pour les deux personnages, se terminant par un climax magnifiquement illustré. Le combat a vu les filles se comprendre enfin, malgré leurs idées divergentes de l’amour.

Toga est apparue pour la dernière fois dans le chapitre 395, où elle a choisi de se sacrifier pour sauver Ochaco. Dans une scène magnifiquement tragique, elle a donné à la jeune héroïne son sang pour survivre. Et bien qu’Ochaco soit ensuite confirmée en vie, nous n’avons aucune idée de ce qui est arrivé à Toga. Elle pourrait être morte ou emprisonnée – mais quoi qu’il en soit, le manga doit clarifier cela avant de se terminer.

Qui est le père de Deku ?

Bones

S’il y a une question qui laisse constamment les fans perplexes depuis des années, c’est l’identité du père de Deku. Dès le début, le protagoniste est montré comme ayant une relation proche avec sa mère. Et bien que nous sachions que son père existe et est vivant, il n’est encore jamais apparu dans l’œuvre.

Dans l’absolu, il n’y a rien de bizarre à ce que le père du protagoniste n’apparaisse pas dans l’histoire. Ou du moins, cela ne le serait pas, si seulement My Hero Academia n’était pas un shonen ; car bien souvent dans ce genre de manga, le père du protagoniste joue un rôle dans le développement du personnage, ou se présente à minima comme une figure symbolique forte.

Jusqu’à présent, nous savons que le père de Deku s’appelle Hisashi Midoriya, qu’il a un Alter lui permettant de cracher du feu et qu’il vit à l’étranger pour le travail. En 2018, Horikoshi a promis aux fans qu’Hisashi apparaîtrait à un moment donné dans le futur. Malheureusement, cela ne s’est pas encore produit, mais on espère que cela arrivera avant que le manga n’arrive à sa conclusion.

Ochaco va-t-elle enfin avouer ses sentiments à Deku ?

Bones

Les fans de My Hero Academia sont réputés pour leur tendance au “shipping” (abréviation de relationship), à savoir imaginer des couples de personnages, mais il n’y a qu’un seul couple qui a réellement une chance de devenir canon, et c’est bien évidemment celui entre Deku et Ochaco.

Les deux sont rapidement devenus amis au début de l’œuvre et se sont soutenus mutuellement dans les hauts et les bas. Mais fidèle à la tradition shonen, Ochaco a développé des sentiments pour Deku, sans que ce dernier ne s’en rende compte.

Bien que le manga ait heureusement évité la romance pendant longtemps en faveur de la croissance des personnages, il n’a pas cessé de semer les graines d’une relation potentielle entre les deux. Et maintenant que la guerre est terminée et que l’histoire touche à sa fin, beaucoup aimeraient sûrement savoir s’il y aura quelque chose de concret entre les deux ou non.

Qui est l’homme mystérieux du chapitre 425 ?

MANGA Plus

La Bataille Finale est peut-être terminée dans My Hero Academia, mais le manga n’a pas donné beaucoup de répit à ses lecteurs avant d’apporter un autre mystère brûlant. Seulement deux chapitres après le début de l’épilogue, nous rencontrons un homme mystérieux vers la fin du chapitre 425.

L’homme est montré blessé et fatigué, avec des vêtements en lambeaux. De plus, il semble être en proie à une profonde peine, puisqu’on le voit avec des yeux remplis de larmes. L’apparence de l’homme et son apparition soudaine dans l’histoire ont suscité de vives réactions de la part des fans, qui n’ont pu s’empêcher de spéculer à son sujet.

Certains pensent qu’il s’agit de Shigaraki et qu’il a d’une manière ou d’une autre survécu à sa mort. D’autres pensent qu’il pourrait s’agir simplement d’un prisonnier lambda ou d’un nouveau vilain. Il y a aussi des théories selon lesquelles ce serait le père de Deku, ce qui pourrait être une manière inattendue de l’introduire dans l’histoire. Mais jusqu’à présent, le manga n’a pas encore révélé l’identité de cette personne mystérieuse. Mais nous espérons que nous le découvrirons d’ici le chapitre 430.

Il y a d’autres intrigues qui méritent également d’être mises en lumière. Mais ces cinq-là sont probablement les plus pressantes et nous espérons avoir droit à des réponses d’ici la fin du manga. Reste à voir si Horikoshi saura combler les attentes des fans les concernant.

Pour en savoir plus sur My Hero Academia, découvrez quel est ce super-vilain disparu qui va revenir dans le chapitre 427 du manga, ou encore quel est ce cadeau spécial que les fans pourront obtenir lors de la sortie prochaine du film My Hero Academia: You’re Next.