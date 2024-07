Le film My Hero Academia You’re Next va avoir droit à un manga spécial, mais il y a un hic

Un nouveau film My Hero Academia va sortir cet été, et il bénéficiera d’une adaptation spéciale en manga, mais tout le monde ne pourra pas en obtenir une copie, du moins pour le moment.

My Hero Academia: You’re Next est le quatrième film d’animation de la franchise. Mettant en scène un All Might maléfique et l’arrivée d’un mystérieux vaisseau extraterrestre, le nouveau film promet une nouvelle aventure divertissante pour Deku et les jeunes héros de la Seconde A.

Pour célébrer cet événement, le studio Bones a réalisé une version manga comprenant des travaux du créateur de My Hero Academia, Kōhei Horikoshi, des interviews sur les coulisses et bien plus encore. Les spectateurs au Japon pourront profiter de ce manga spécial, mais malheureusement, ils seront les seuls (en tout cas pour l’instant).

Selon le site officiel du film d’animation, le volume bonus sera disponible pour les spectateurs lors du week-end d’ouverture au Japon, à partir du vendredi 2 août 2024. Limité à seulement 1,5 million d’exemplaires, sa disponibilité dépendra des stocks présents dans les différents cinémas.

Donc, si vous êtes au Japon à ce moment-là et que vous envisagez de voir le prochain film My Hero Academia, voici une raison de plus pour y aller. Pour l’instant, nous ne savons pas encore si les fans du reste du monde auront eux aussi droit à ces cadeaux, ni même si le film sortira dans nos cinéma à vrai dire.

Se déroulant après les évènements survenus dans la saison 6, You’re Next se passe après que la société a été plongée dans le chaos suite à la libération de nombreux super-vilains de prison. C’est le début du grand coup de Shigaraki et All For One, avant qu’ils ne soient confrontés à Deku et son Alter One For All.

You’re Next arrive à un moment crucial pour la franchise. En effet, la fin du manga My Hero Academia est imminente, marquant la conclusion de toute l’œuvre après une décennie d’aventures, tandis que la saison 7 de l’anime a quant à elle commencé à adapter l’arc de la Bataille Finale.

En parlant de cela, la saison 7 de My Hero Academia est actuellement en pause avant la partie 2. En attendant la suite de l’anime, découvrez notre top des animes de l’été 2024 à ne pas manquer.