Le manga My Hero Academia en pause pour la dernière fois avant sa conclusion

Le manga My Hero Academia prendra une dernière pause avant la publication du chapitre 428, et l’émotion est palpable chez les fans.

Après une décennie de publication, My Hero Academia touche à sa fin. Le manga a en effet conclu son dernier arc – celui de la Bataille Finale – dans le chapitre 423. L’épilogue a alors commencé au chapitre 424, révélant la situation après l’ultime affrontement entre héros et vilain.

Mais après une aventure longue de dix années, l’auteur du manga, Kohei Horikoshi, a expliqué ne pas vouloir tout arrêter sur un seul chapitre. Il a donc été décidé de prolonger la conclusion pour mieux montrer les conséquences de la guerre initiée par All For One et Shigaraki Tomura.

C’est en tout cas ce qu’on retrouvait dans des notes en fin du chapitre 424 dans l’édition du Weekly Shonen Jump : “Les conventions d’écriture disent que la conclusion d’une histoire doit être brève, mais ce n’est pas le type de manga qui peut s’achever immédiatement après la fin des combats. Donc je vais continuer un peu.“

Après quoi, l’annonce de la sortie du chapitre final a été partagée, donnant rendez-vous aux lecteurs en août 2024 avec le chapitre 430. Il ne reste donc plus que quatre chapitres avant la fin du manga, le premier d’entre eux, le 427, sortant le 7 juillet 2024.

Mais avant d’enchaîner, le manga entrera dans sa toute dernière pause de publication. On peut ainsi déterminer un calendrier de sortie pour les prochains chapitres : le 428 est prévu pour le 21 juillet, tandis que les deux derniers chapitres seront publiés respectivement le 28 juillet et le 5 août.

“Une pause la semaine prochaine, pour la dernière fois.”

L’annonce d’une pause dans la publication génère souvent de l’inquiétude ou de l’impatience chez les fans d’un manga. Mais cette fois-ci, c’est une vague d’émotions bien plus fortes qui semble avoir submergé les réseaux sociaux, les lecteurs réalisant qu’il s’agira de la dernière interruption avant la fin définitive des aventures de Deku et compagnie.

“Ne le dites pas comme ça, oh mon dieu, ça me rend malade,” s’est ainsi plaint un internaute en réponse au post de l’annonce sur X/Twitter, ce à quoi un autre a ajouté : “Pourquoi est-ce que ce tweet me fait pleurer.“

“‘Une dernière fois’ je déteste ça,” a commenté un troisième, suivi d’un autre fan lui aussi au bord des larmes : “Au moins, j’aurai une pause avant de pleurer à nouveau à cause du prochain chapitre.” Un autre lecteur a fait remarquer de son côté : “D’accord, c’est déchirant. Après toutes ces années, je vais pleurer au travail à cause de ça.“

La fin de My Hero Academia marquera la fin d’une époque pour des milliers de lecteurs. Mais Deku ne va pas disparaître tout de suite : la saison 7 de l’anime va bientôt revenir, tandis qu’un manga spécial sortira pour célébrer le prochain film You’re Next.