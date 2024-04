Top 10 des mangas les plus vendus de l’histoire du Weekly Shonen Jump

Le Weekly Shōnen Jump, le fameux magazine de la Shūeisha, vient de révéler ses 10 mangas les plus vendus de l’histoire.

Le Weekly Shōnen Jump (WSJ) est très certainement le magazine de prépublication de mangas hebdomadaire le plus populaire au Japon. Lancé en 1968, il est le foyer de certains des plus grands titres du genre shonen. Il n’est donc pas surprenant que le magazine compte plusieurs best-sellers à son actif.

Récemment, le magazine a annoncé quels sont les dix mangas les plus vendus depuis ses débuts, soit il y a maintenant plus de 50 ans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En dixième position se trouve l’un des titres les plus récents du magazine, à savoir My Hero Academia. Le manga de Kōhei Horikoshi a récemment franchi le seuil des 100 millions de ventes, grâce à sa popularité constante chez les fans d’animes. Le titre en neuvième position a également un record de 100 millions de ventes. Il s’agit de Ken le Survivant, un véritable classique du genre écrit par Buronson et illustré par Tetsuo Hara, qui a bercé toute une génération.

L’immensément populaire Jojo’s Bizarre Adventure de Hirohiko Araki a vendu 120 millions d’exemplaires et obtient ainsi la huitième place sur la liste des best-sellers du WSJ. La septième place de la liste est occupée par Bleach de Tite Kubo. Pendant sa période de publication, Bleach faisait partie du fameux Big Three, étant ainsi en concurrence avec deux autres monuments du genre, à savoir Naruto et One Piece.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“One Piece tout en haut. Les 10 séries du Weekly Shonen Jump les vendues de l’histoire.”

À la sixième place on retrouve également un autre titre plutôt récent et qui a su s’imposer comme un incontournable. Il s’agit bien évidemment de Demon Slayer de Koyoharu Gotōge qui, avec 150 millions d’exemplaires vendus, est sans aucun doute l’un des shonens les plus populaires de ces dernières années.

Le manga comique Kochikame d’Osamu Akimoto a vendu plus de 157 millions d’exemplaires et se trouve à la cinquième place, suivi d’un autre classique : le populaire manga de sport Slam Dunk de Takehiko Inoue, qui a vendu 170 millions d’exemplaires.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On arrive enfin sur le podium, avec en troisième position Naruto, le chef-d’œuvre de Masashi Kishimoto, qui a vendu pas moins de 250 millions d’exemplaires dans le monde entier. À la deuxième place, on retrouve forcément Dragon Ball, le manga culte du défunt Akira Toriyama qui a clairement ouvert la voie à de nombreux mangakas par la suite. Il a vendu 300 millions d’exemplaires, mais a aussi et surtout lancé une franchise qui continue de s’étendre encore aujourd’hui.

Le manga qui détient le record de ventes dans l’histoire du WSJ n’est autre que One Piece. La création d’Eiichiro Oda a battu toutes sortes de records au cours de ses 27 ans de publication et il y a fort à parier qu’elle en battra encore davantage avant qu’elle ne se termine. Depuis ses débuts dans le magazine, One Piece a réalisé un record de ventes de 516 566 000, devenant ainsi le manga le plus vendu du WSJ, et plus globalement le manga le plus vendu au monde.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici donc les 10 mangas les plus vendus du Weekly Shōnen Jump jusqu’à maintenant. Avec tant de nouveaux titres se faisant un nom, la liste pourrait être différente à l’avenir. Et pour continuer dans la même thématique, découvrez le top 10 des mangas que les fans veulent absolument voir adaptés en anime.