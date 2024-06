Le manga My Hero Academia prend une nouvelle pause après le chapitre 425

Selon les nouveaux spoilers de My Hero Academia, le manga prendra une pause de deux semaines après le chapitre 425.

My Hero Academia est officiellement entré dans son épilogue après avoir enfin conclu l’arc de la Bataille Finale dans le chapitre 423. Cependant, l’histoire est loin d’être terminée, car le créateur Kohei Horikoshi a promis d’autres chapitres à venir avant la fin du manga.

Et à peine deux chapitres après cela, le manga va prendre une pause de deux semaines après le chapitre 425. Une nouvelle qui soulève quelques interrogations puisqu’habituellement, la série prend une pause toutes les trois semaines.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La dernière fois que le manga My Hero Academia a marqué une pause, c’était avant le chapitre 424. Cela signifie que la prochaine pause n’était pas attendue avant le chapitre 426. De plus, aucune raison n’est donnée pour cette pause soudaine après le chapitre 425. Nous ne savons donc pas s’il s’agit de problèmes personnels du mangaka, comme c’est le cas pour Jujutsu Kaisen et les récents problèmes de santé de Gege Akutami, ou s’il y a une autre raison à cela.

La raison la plus plausible est qu’Horikoshi ait besoin d’un peu plus de temps pour préparer l’épilogue. On peut ainsi espérer que le mangaka ait simplement décidé de prendre le temps nécessaire pour qu’il offre à My Hero Academia la fin qu’il mérite, en donnant une conclusion satisfaisante à son intrigue et à ses personnages.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela s’aligne également avec les antécédents de l’auteur. Avant le début de l’arc de la Bataille Finale en 2022, Horikoshi a pris une longue pause pour se préparer à l’arc à venir. Il semble que le mangaka fasse la même chose cette fois-ci, en prenant le temps de peaufiner son histoire.

Cela laisse également entendre que l’épilogue sera plus long que ce que l’on croyait auparavant. Au lieu de simplement montrer les conséquences des événements récents, il pourrait y avoir tout un arc à venir. Le chapitre 425 contribue déjà à cette théorie, en suggérant le retour de Shigaraki et la survie de Crématorium.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les héros sont également prêts pour un développement supplémentaire. La culpabilité de Deku concernant la mort de Shigaraki est un élément persistant présent dans les deux chapitres de l’épilogue. Bakugo, Ochako et Shoto font également face à différents problèmes qui sont loin d’être résolus.

Le chapitre 425 révèle également que les élèves de Yuei vont bientôt voyager à travers le pays. Il y a donc beaucoup de potentiel pour My Hero Academia après la pause.

Le chapitre 425 de My Hero Academia étant publié le 9 juin, le chapitre 426 est par conséquent attendu pour le 30 juin 2024. Pour en apprendre davantage sur le shonen, découvrez pourquoi les fans n’aiment pas la nouvelle coupe de Deku.

L’article continue après la publicité