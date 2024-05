My Hero Academia Chapitre 422 : date de sortie et spoilers potentiels

My Hero Academia est prêt à revenir avec le chapitre 422 après une semaine de pause. Voici les détails concernant la date de sortie ainsi que de potentiels spoilers sur les événements à venir.

My Hero Academia a dévoilé l’un de ses plus grands rebondissements en faisant revenir Midoriya Izuku (aka Deku) à son statut de Sans-Alter. Le héros en devenir a non seulement perdu le One For All et les Alters des précédents utilisateurs, mais il a également subi un sort cruel en perdant ses deux bras face à Shigaraki.

Alors qu’il a récupéré ses bras grâce au Rembobinage d’Eri, il semble avoir perdu tous les Alters en sa possession. Cependant, tout n’est pas entièrement perdu pour le protagoniste puisque Deku a Aizawa et le reste de ses camarades de classe, ainsi que les Héros Pro, qui peuvent encore combattre à ses côtés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec ses alliés qui lui apportent leur soutien, Deku est prêt à affronter le plus grand des vilains. Mais la question est de savoir comment il va y parvenir maintenant qu’il a perdu ses Alters. Une question qui taraude les fans depuis plus d’une semaine étant donné que le manga a récemment marqué une courte pause, et à laquelle le chapitre 422 de My Hero Academia pourrait bien répondre, du moins on l’espère.

Le chapitre 422 de My Hero Academia sortira le 12 mai 2024. Il sera disponible gratuitement à partir de 17h sur MANGA Plus (pendant trois semaines).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Potentiels spoilers du chapitre 422 de My Hero Academia

MANGA Plus

Le titre du chapitre 422 de My Hero Academia est “Izuku Midoriya – Rising”. Comme le suggère le titre, le chapitre entier se concentre sur l’ascension de Deku en tant que héros malgré le fait qu’il soit redevenu un Sans-Alter.

Selon les premiers spoilers, le chapitre commence avec Aoyama aidant Deku à se lever, mais il va finalement prendre du retard à cause des tentacules de All For One qui détruisent une partie du sol. Aoyama dit alors à Deku de continuer à courir. Aizawa demande à Shirakumo d’ouvrir un autre portail, mais l’ancien vilain a épuisé son Alter.

Cependant, les étudiants du lycée Yuei et les autres héros aident tous à maintenir All For One occupé tout en s’assurant que Deku s’approche du vilain sans être blessé et sans gaspiller son énergie. All For One dit qu’il utilisera « la libération complète de tous les facteurs d’Alter ». Mais contrairement à son combat contre Bakugo, celui-ci sera plus fort car il n’est plus submergé par les émotions.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Hagakure, Shoji, Tsuyu, Momo, Kirishima, Mina, Tobita (aka Gentle, le Gentleman Criminel), et d’autres aident tous Deku alors que le monde entier l’encourage. Ochako est à peine consciente dans un hélicoptère mais elle souhaite toujours le meilleur à Deku. Ailleurs, les pilotes américains soignent les blessures d’All Might alors que l’ancien symbole de la paix pense au moment où il a vu Deku courir devant lui.

All Might se dit que voir Deku courir devant lui l’a inspiré à faire de même et c’était à ce moment-là que Deku est devenu son plus grand héros. Le chapitre 422 de My Hero Academia se termine avec Deku assénant un coup de poing à All For One avec les dernières braises du One For All, alors qu’Inko Midoriya encourage son fils.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que l’arc de la Bataille Finale s’intensifie à chaque chapitre dans le manga, la saison 7 de l’anime My Hero Academia vient tout juste de débuter un peu plus tôt dans le mois. Consultez notre guide sur comment regarder My Hero Academia dans l’ordre et si la saison 7 sera la dernière saison de l’anime.