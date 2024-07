Après son final, My Hero Academia va dévoiler “plusieurs projets et événements” à venir

La conclusion du manga My Hero Academia ne signifie pas pour autant la fin de l’univers de Deku et All Might : l’auteur va dévoiler de nouveaux projets après le dernier chapitre.

Une aventure de dix ans va bientôt toucher à sa fin, puisque le manga My Hero Academia va sortir son chapitre final le 4 août 2024. La fin avait été annoncée depuis longtemps, mais il est encore difficile de se faire à l’idée que la conclusion soit aussi proche, et beaucoup de fans préparent déjà les mouchoirs pour saluer une ultime fois les élèves de la classe de première-A en août.

Mais que les lecteurs se rassurent : l’auteur Kohei Horikoshi ne compte pas les abandonner sur le bord du chemin une fois les planches du chapitre 430 remises à l’éditeur. En effet, l’équipe derrière le manga a annoncé sur X/Twitter que le mangaka prévoyait de dévoiler plusieurs projets et événements après la fin du manga super-héroïque.

Ces annonces de projets à venir seront dans le numéro 36/37 du Weekly Shonen Jump, soit en même temps que l’ultime chapitre de My Hero Academia, le 4 août. À ce stade, aucun autre indice n’a été divulgué quant à la nature des projets en question. Forcément, un tel mystère n’a pas manqué de remuer la toile et de relancer la machine aux théories de fans.

kohei horikoshi/shueisha, bones

Certains espèrent une suite mettant en scène les personnages de la classe de première-A après une ellipse temporelle, tandis que beaucoup y voient l’arrivée d’une adaptation en anime du spin-off Vigilante de Furuhashi Hideyuki (scénario) et Betten Court (dessin).

“Je suis totalement partant pour une série suite avec un saut dans le temps où tout le monde est passé pro,” commente ainsi un fan sur la conversation Reddit dédiée, rejoint par un autre qui annonce : “Je veux tellement une suite avec une ellipse temporelle de cette série.“

Sur X/Twitter aussi, on espère une suite : “‘Multiples projets’ faites que ça soit une suite, pitié… Je vous en supplie,” écrit notamment un fan, tandis qu’un autre affirme : “Je suis sûr que ce sera une annonce de spin-off. Je pense que Hori est trop attaché à MHA pour simplement s’arrêter.”

Il reste encore deux chapitres avant la fin de My Hero Academia : le chapitre 429 sortira le 28 juillet et offrira de nouvelles révélations sur des personnages jusqu’ici mystérieux.