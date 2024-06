La sortie du chapitre final de My Hero Academia annoncée, c’est pour bientôt !

Le manga My Hero Academia approche de sa conclusion, et une date de sortie a été annoncée pour le chapitre final.

Les fans de My Hero Academia l’ont bien compris, le manga touche à sa fin. Et il va falloir préparer les stocks de mouchoirs, car la conclusion de l’histoire super-héroïque de Deku et compagnie va arriver plus tôt que prévu : l’attente va en effet se compter en semaines, alors que l’éditeur prévoit une sortie en été 2024.

Le chapitre final de My Hero Academia sera en effet publié le 5 août 2024. Il ne reste donc plus que cinq chapitres à ce stade, une fois que la pause qui touche en ce moment le manga se terminera le 30 juin, avec la sortie du 426. L’information a été confirmée dans une mise à jour du Shonen Jump, qui publie le manga en amont de sa diffusion sur les plateformes sur Internet.

L’ultime affrontement entre les héros, rassemblés pour soutenir Midoriya Izuku face à All For One, s’est achevé sur la victoire du protagoniste et de ses alliés. Mais cela ne pouvait signifier la fin du manga de Kōhei Horikoshi pour autant, malgré un chapitre intitulé “Épilogue“. L’auteur l’a lui-même expliqué : on ne saurait terminer une œuvre aussi longue et importante que My Hero Academia en un seul chapitre.

Ne reste donc plus qu’à savoir ce qui attend Deku et le reste de la classe de seconde A, qui vient d’ailleurs de passer à l’étape supérieure en devenant la première A. Car oui, l’intégralité de l’histoire s’est déroulée le temps d’une année scolaire.

Du côté de l’anime, l’affrontement contre Shigaraki commence à se concrétiser avec la saison 7. Les fans peuvent aussi compter sur l’arrivée d’un long-métrage sur grand écran, intitulé My Hero Academia : You’re Next. Si sa sortie est prévue pour le 2 août 2024 au Japon, aucune nouvelle n’a encore été donnée pour d’autres pays comme la France.

Mais les récentes sorties telles que Haikyu!! et le prochain Blue Lock : Episode Nagi dans les salles françaises semblent être un bon signe pour la franchise My Hero Academia.

