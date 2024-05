Comment obtenir les skins My Hero Academia dans Fortnite : packs et prix

Découvrez comment obtenir toutes les tenues et cosmétiques de My Hero Academia dans Fortnite, depuis la première vague jusqu’au dernier pack de l’Alliance des super-vilains.

Fortnite a introduit pour la première fois la collaboration avec My Hero Academia en décembre 2022, apportant les tenues de Deku, All Might, Bakugo et Ochaco de l’anime de super-héros. Depuis, certains joueurs réclament davantage de tenues de My Hero Academia pour les voir apparaître dans le Battle Royale.

Peu après, les skins de Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima et Mina Ashido ont été introduites dans le cadre de la deuxième vague de la collaboration.

Récemment, de nouvelles tenues de My Hero Academia ont été lancées, cette fois en mettant en vedette les vilains de la série. Si vous souhaitez les obtenir, découvrez comment récupérer toutes les tenues de My Hero Academia dans Fortnite.

Epic Games

Le pack My Hero Academia Alliance des super-vilains inclut les tenues de Tomura Shigaraki, Toga et Dabi avec des cosmétiques supplémentaires pour 3,800 V-Bucks. Voici tout ce que vous obtiendrez en achetant le pack :

Tenue de Tomura Shigaraki

Tenue de Dabi

Tenue de Himiko Toga

Sac à dos Bonbonnes de Métamorphose

Sac à dos Petit Nomu

Sac à dos Briquet à Flamme Bleue

Pioche Lame de Himiko Toga

Pioche Faux de Désintégration

Pioche Faucilles à Flamme Bleue

Emote Jubilation de Toga

Emote Désintégration de Manette

Epic Games

Dans le cadre de la première vague de contenu MHA, le pack Seconde A met en vedette certains des personnages principaux vus dans l’anime et le manga. Il est vendu pour 2,800 V-Bucks dans la Boutique d’objets et inclut tous les cosmétiques ci-dessous :

Tenue de Izuku Midoriya

Tenue de Ochaco Uraraka

Tenue de Katsuki Bakugo

Sac à dos Figurine d’All Might

Sac à dos Lévitateur d’Uravity

Sac à dos Grenade

Emote Quirk de Izuku Midoriya

Epic Games

Le skin All Might vient avec son propre pack qui inclut son emote de transformation, qui modifie la tenue pour sa ‘véritable forme’. Le pack inclut également quelques autres articles cosmétiques liés au personnage. Il coûte 2,000 V-Bucks dans la Boutique d’objets.

Tenue All Might

Sac à dos Proviseur Nezu

Pioche All Smite

Emote Symbole de la Paix

Emote de Transformation de All Might

Les joueurs peuvent obtenir le pack Shoto Todoroki dans Fortnite pour 2,400 V-Bucks. Vu pour la dernière fois dans la Boutique d’objets en janvier 2024, ce pack vient avec le sac à dos de Shoto, le planeur et un camouflage d’arme. Voici tout ce que vous obtiendrez avec :

Tenue de Shoto Todoroki

Sac à dos Ailes cryoardentes

Pioche Lames pyroglaciaires

Planeur Cryobrûleur

Revpetement d’arme Uniforme de Yuei

Emote Glace et Feu

Le pack Ashido et Kirishima a été introduit dans Fortnite en même temps que le pack Shoto Todoroki dans le cadre de la deuxième vague de la collaboration My Hero Academia. Vendu pour 2,800 V-Bucks, voici tous les articles que vous recevrez en achetant ce pack :

Tenue de Mina Ashido

Sac à dos Sac de Pinky

Pioche Hache Acide

Tenue de Eijiro Kirishima

Sac à dos Bouclier de Red Riot

Pioche Griffes de Red Riot

Emote Danse du Festival Culturel

Notez que cet article détaille tous les packs majeur My Hero Academia de Fortnite, mais cela ne signifie pas qu’ils sont tous disponibles dans la boutique lorsque vous lirez cet article.