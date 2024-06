Oshi no Ko Saison 2 : date de sortie, intrigue, trailer…

Après une année d’attente, les héros d’Oshi no Ko vont revenir briller sur nos écrans dans la saison 2 : on vous dit tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

C’était la surprise de l’année 2023 : Oshi no Ko s’est presque instantanément hissé parmi les meilleurs animes. Adaptée du manga d’Aka Akasaka (Kaguya-sama: Love is War) et Mengo Yokoyari (Kuzu no honkai), la série dramatique a réussi à captiver un grand nombre de spectateurs pour son intrigue unique et touchante.

Il faut dire que l’anime s’est vite démarqué dans le contexte de sa sortie : là où la tendance était à la bagarre et à la guerre, entre Jujutsu Kaisen ou Bleach, les paillettes et les couleurs contrastant avec le côté sombre des idoles japonaises ont offert quelque chose de différent au public. Et face au succès, c’est sans surprise que la saison 2 a été annoncée.

L’attente arrive à son terme, et Oshi no Ko va revenir pour présenter de nouveaux arcs intenses : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau volet des aventures d’Aqua et Ruby.

Sommaire

Date de sortie de la saison 2 d’Oshi no Ko

La saison 2 d’Oshi no Ko sortira le 3 juillet 2024 sur ADN. L’information a été révélée en même temps qu’un trailer en mai.

Avant la sortie officielle, certains spectateurs chanceux auront le privilège de découvrir le premier épisode, lors d’une avant-première à Tokyo le 30 juin 2024. Une autre projection est également prévue à l’AnimeExpo, cette fois pour les deux premiers épisodes.

Intrigue de la saison 2 d’Oshi no Ko

La saison 2 d’Oshi no Ko reprendra là où la première saison s’était arrêtée. Elle adaptera l’arc de la pièce de théâtre en 2.5D, également connu sous le nom de “Tokyo Blade“, durant lequel Aqua rejoint le casting de l’adaptation scénique d’un manga populaire.

aka akasaka, mengo yokoyari/shueisha/doga kobo

Il retrouvera parmi les autres membres du casting des visages familiers de la saison 1 : Kana Arima et Akane Kurokawa. Cependant, Aqua n’aura qu’un seul objectif en tête, découvrir l’identité de son père biologique. Mais avant d’atteindre son but, il devra affronter son traumatisme lié à Ai, et ainsi espérer apprendre à jouer avec plus d’émotions.

L’arc de la pièce de théâtre est le plus long du manga jusqu’à présent, s’étendant sur 26 chapitres et trois volumes. Il introduit également des personnages majeurs comme Abiko Samejima et Taiki Himekawa. Néanmoins, il pourrait ne pas plaire à tout le monde : Ruby n’y a pas de rôle important, laissant son frère briller seul sous le feu des projecteurs.

Le nombre d’épisodes de la saison 2 d’Oshi no Ko n’a pas encore été révélé. Si elle compte à nouveau 11 épisodes, toute la deuxième saison sera alors nécessaire pour adapter l’arc de la pièce de théâtre. Et d’après la bande-annonce de l’anime, c’est la piste qui semble être privilégiée pour le moment.

Trailers de la saison 2 d’Oshi no Ko

La bande-annonce finale a été dévoilée en mai 2024, révélant quel arc sera adapté dans la saison 2. Comme pour la saison précédente, le studio Doga Kobo sera en charge de l’animation. Quant à la réalisation, elle a été confiée à Daisuke Hiramaki.

L’annonce de la saison 2 d’Oshi no Ko s’était faite avec la publication d’un teaser en juin 2023. La vidéo présentait des scènes majeures de la première saison, y compris la mort d’Ai, le vœu de vengeance d’Aqua, Ruby rejoignant le groupe d’idoles B-Komachi, et des scènes importantes avec Mem-Cho, Kana et Akane.

Le deuxième aperçu de la saison 2 est arrivé en mars 2024, avec la sortie du teaser officiel. Il a révélé les nouveaux personnages faisant leurs débuts dans la prochaine saison, ainsi que leurs doubleurs japonais.

Comment regarder la saison 2 d’Oshi no Ko en streaming ?

La saison 2 d’Oshi no Ko sera disponible sur ADN en France : les spectateurs peuvent déjà y retrouver les épisodes de la première saison.

Pour davantage de séries d’animation, vous pouvez aussi consulter la liste des nouveautés de ce mois-ci, ou encore aller jeter un coup d’œil du côté du top 15 des meilleurs animes à ne pas rater pour l’été 2024.

