Top 15 des animes de l’été 2024 à ne pas manquer

La saison du printemps était chargée en grosses franchises d’animation, mais l’été 2024 ne sera pas en reste : voici les quinze animes à ne surtout pas rater.

Le printemps 2024 était consacré à l’épique : les élèves de My Hero Academia, de retour dans une saison 7 entamant la Bataille finale, ont été sérieusement concurrencés par les pourfendeurs de démons en plein entraînement des piliers dans la saison 4 de Demon Slayer. Sans oublier les joueurs de volley de Haikyu!! qui ont enfin eu droit à une sortie dans les cinémas français pour le film La guerre des poubelles – dont la suite est déjà annoncée.

Autant dire que se démarquer après le passage d’autant de grosses productions pourrait faire trembler de nombreux candidats. Pourtant, l’été 2024 a lui aussi de sérieux atouts dans sa manche. Entre des nouveautés, des nouvelles saisons et même des retours après parfois plus de dix ans d’attente, les animes qui s’apprêtent à débarquer sauront captiver leurs spectateurs. On vous présente notre top 15 des animes à ne pas manquer cet été.

15. Mononoke the Movie: The Phantom in the Rain

toei animation

Date de sortie : 26 juillet 2024 dans les salles japonaises

C’est un véritable OVNI qui s’apprête à refaire surface : à l’occasion des 15 ans de la série mêlant horreur et couleurs, un film Mononoke va sortir sur grand écran. Malheureusement, le long-métrage n’a pour le moment pas de date de diffusion en France, il faudra donc se montrer patient avant de retrouver l’Apothicaire et ses services d’exorcisme.

14. ATRI – My Dear Moments

aniplex

Date de sortie : juillet 2024

Dans un monde où une partie du monde humain a été engloutie sous les flots, Ikaruga Natsuki souhaite remettre la main sur un ancien trésor familial dans l’espoir de rembourser ses dettes. Mais le jeune homme, qui a perdu sa jambe dans un accident de voiture, ne s’attendait pas à découvrir un robot dans un cercueil.

13. SHY – Saison 2

8-bit

Date de sortie : juillet 2024

Plateforme : Crunchyroll

La super-héroïne la plus timide va faire son retour sur nos petits écrans ! Après une première saison réussie, le studio 8-Bit a pu remettre le couvert et annoncer la deuxième à peine l’épisode final sorti. Shy partagera cette fois l’affiche avec Ai Tennoji, une princesse Shinobi en fuite.

12. No Longer Allowed in Another World

kadokawa/atelier pontdarc

Date de sortie : juillet 2024

Plateforme : Crunchyroll

Les isekai n’ont pas fini de fasciner les fans ! L’anime No Longer Allowed in Another World reprend le manga écrit par Hiroshi Nada et illustré par Takahiro Wakamatsu, dont la publication a commencé en mars 2024 en France. On y retrouve Sensei, dernière victime en date de l’iconique et meurtrier camion surgissant de nulle part, et envoyé dans le pays de Sauberberg pour y sauver le monde. Sauf que l’ancien écrivain est très peu motivé. Peut-être parce qu’il n’a pas d’équipement, ou parce qu’il ne peut s’appuyer que sur un seul petit point de vie, ou encore parce qu’il souffre d’un état permanent d’empoisonnement…

11. Our Last Crusade or the Rise of a New World – Saison 2

Kei Sazane. Ao Nekonabe/KADOKAWA/Kimisen 2 Project

Date de sortie : juillet 2024

Plateforme : Crunchyroll

La saison 2 a été repoussée à de multiples reprises, mais a finalement trouvé son créneau. Inspirée des light novels écrits par Kei Sazane et illustrés par Ao Nekonabe, la série se penche sur Iska, un chevalier tombé en disgrâce chargé de capturer une sorcière appartenant à un royaume rival. Mais plutôt que mener sa mission à bien, le héros tombe follement amoureux de sa cible.

10. My Deer Friend Nokotan

oshioshio – kodansha/wit studio

Date de sortie : juillet 2024

Le Wit Studio est sur tous les fronts pour la saison estivale : alors qu’on attend déjà son Suicide Squad ISEKAI, il s’apprête également à nous présenter une autre histoire, bien différente d’Harley Quinn et compagnie. Reprenant le manga de Oshioshio, l’anime My Deer Friend Nokotan s’intéresse à Torako, une ancienne délinquante qui cherche à cacher son passé, et Nokotan, une fille avec des bois de cerf capable de “flairer” le secret de la jeune fille.

9. The Elusive Samurai

cloverworks

Date de sortie : juillet 2024

Nouveau projet de Clover Works (Spy x Family), The Elusive Samurai reprend le manga de Matsui Yusei. Hôjô Tokiyuki était destiné à hériter du shogunat, mais perd tout suite à une insurrection. Sans clan, sans famille et pourchassé, il s’en sort malgré tout grâce à un talent surprenant pour la fuite. Loin de s’apitoyer sur son sort, le garçon se met en tête de devenir un héros !

8. Fairy Tail : 100 Years Quest

tv tokyo/kodansha

Date de sortie : juillet 2024

Plateforme : ADN

Les 3 premiers épisodes de Fairy Tail 100 Years Quest, suite directe de Fairy Tail, sortiront d’abord au cinéma les 22 et 23 juin 2024 avant une diffusion en juillet sur ADN. Les spectateurs pourront ainsi retrouver les meilleurs mages de la guilde éponyme dans une quête bien particulière, que personne n’a réussie jusqu’ici. Mais pouvoir de l’amitié oblige, Natsu est certain d’atteindre son but puisqu’il se sait accompagné de ses camarades.

7. Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian

kodansha/doga kobo

Date de sortie : juillet 2024

Plateforme : Crunchyroll

L’anime était attendu pour le printemps 2024, pour finalement être décalé à la saison estivale. Mais l’attente pour cette comédie romantique en valait la peine, ne serait-ce que pour sa promesse d’offrir un opening différent à chaque épisode. De quoi ça parle ? Arya est une jeune fille d’origine russe et japonaise. Assise en classe à côté de Masachika Kuse, un garçon réputé ringard et fainéant, elle ne se gêne pas pour le critiquer en russe. Sauf que Kuse comprend en réalité tous les propos de sa voisine de classe !

6. Kimi ni Todoke (ou Sawako) – Saison 3

Netflix

Date de sortie : août 2024

Plateforme : Netflix

C’est l’un des événements de cet été 2024 : après 13 ans de pause, Kimi ni Todoke, également connu sous le nom de Sawako, va enfin reprendre. L’anime romantique avait en effet démarré en 2009, et son succès lui avait valu une saison 2 en 2011. Mais il aura fallu attendre 2024 pour que le studio Production I.G. lance la suite. Les fans pourront donc retrouver Sawako et Kazehaya alors que tous deux sont désormais en couple – ce qui ne sera pas sans repos pour les deux héros.

5. Blue Lock : Episode Nagi – Film

muneyuki kaneshiro, kota sannomiya, yusuke nomura/kodansha

Date de sortie : 3 juillet 2024 dans les cinémas français

L’anime Blue Lock va bientôt avoir droit à sa saison 2, mais les fans pourront d’abord découvrir le film reprenant le spin-off du manga de Muneyuka Kaneshiro et Yusuke Nomura, cette fois avec Kota Sannomiya au dessin. On retrouvera ainsi la rivalité féroce entre Seishiro Nagi et Reo Mikage, alors que le Japon recherche des joueurs d’exception pour relever le niveau de son équipe de football.

4. My Hero Academia : You’re Next – Film

Bones

Date de sortie : 2 août 2024 au Japon (date à confirmer en France)

Alors que la saison 7 de l’anime a démarré au printemps et continuera durant la saison estivale, My Hero Academia va également s’offrir un film au cinéma. Si aucune date n’a été annoncée pour le moment en France, le long-métrage est attendu pour le 2 août 2024 sur grand écran au Japon. Les spectateurs y découvriront les jeunes héros de la seconde-A confrontés à un sosie d’All Might.

3. Suicide Squad ISEKAI

warner bros. japan/wit studio

Date de sortie : 27 juin 2024

Plateforme : ADN

Après les films au cinéma, les vilains de DC vont avoir droit à leur itération en anime. Le pitch est simple : notre équipe d’anti-héros toujours aussi timbrés va se retrouver propulsée dans un autre monde et devra accomplir sa mission en un temps record.

2. Tower of God – Saison 2

tower of god 2 animation partners/crunchyroll

Date de sortie : 7 juillet 2024

Plateforme : Crunchyroll

La tour n’a pas fini de faire rêver les plus optimistes ! Alors que la première saison se concentrait sur Bam, la deuxième s’intéressera à deux nouveaux protagonistes. Ja Wangnan est un habitué de la tour, mais n’a jamais réussi à passer le 20e étage. Le vent pourrait bien tourner alors qu’il croise la route du mystérieux Viole, qu’il intègre alors à son équipe de réguliers pour affronter les épreuves à venir.

1. Oshi No Ko – Saison 2

aka akasaka, mengo yokoyari/shueisha/doga kobo

Date de sortie : 3 juillet 2024

Plateforme : Crunchyroll

Après une première saison qui avait tout cassé, l’anime Oshi No Ko va revenir en force pour adapter de nouveaux chapitres du manga du même nom. Et autant dire que les spectateurs ont déjà hâte : c’est cette fois l’arc du Théâtre qui sera à l’honneur, suivi de “Privé“, qui promet d’offrir des révélations sur la réincarnation d’Aqua et Ruby.

Le programme de l’été 2024 est bien chargé et promet de nombreux films et séries. Et si ce top ne vous suffit pas, vous pouvez également consulter la liste des animes qui sortent ce mois-ci en streaming, pour ne rien rater des nouveautés.