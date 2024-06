Les aperçus de l’épisode 7 de la saison 7 de My Hero Academia teasent ce combat fatricide tant attendu

Les premières images de l’épisode 7 de la saison 7 de My Hero Academia teasent la bataille tant attendue entre Shoto et Crématorium.

L’anime My Hero Academia est enfin entré dans l’arc de la Bataille Finale lors de la saison 7. C’est l’arc le plus long et le plus important de la série, étant donné qu’il s’agit également du dernier. Ainsi, chaque combat dans les épisodes suivants sera plus intense et plus significatif pour l’histoire.

Un combat que les fans attendent depuis longtemps est celui entre les frères Todoroki, à savoir Shoto et Crématorium (ou Dabi en VO), de son vrai nom Toya. Shoto est un héros en devenir tandis que Crématorium est un meurtrier de masse et un membre de l’Alliance des super-vilains. En raison de son passé tragique, il a développé une immense haine envers sa famille, en particulier contre Endeavor et Shoto, l’amenant ainsi à devenir un des antagonistes majeurs du récit.

L’identité de Crématorium est longtemps restée secrète dans My Hero Academia. Mais cela a finalement été révélé à tous lors de l’arc de la Guerre de Libération du Paranormal. Lors d’une diffusion nationale, le vilain a révélé qu’il était le fils d’Endeavor et a détaillé les horribles traumatismes qu’il a subis de la part de son père.

Crématorium porte également une profonde rancune contre Shoto, qui était l’enfant parfait que désirait Endeavor. Et bien que Shoto ait également été victime des abus de son père et traumatisé par le héros numéro un actuel, Crématorium n’a aucune sympathie pour lui, seulement de la haine.

Ainsi, le combat entre les frères Todoroki dans l’épisode 7 de My Hero Academia promet d’être une bataille chargée en émotions. Cet affrontement jouera également un rôle significatif dans leurs arcs de personnages respectifs.

En dehors de cela, le prochain épisode mettra également en scène des moments importants avec Deku, Ochaco Uraraka et Himiko Toga, et montrera davantage de la frénésie de Tomura Shigaraki. L’épisode 7 de la saison 7 de My Hero Academia est intitulé “INFLATION” et sera disponible à partir du 15 juin 2024 sur Crunchyroll.

