My Hero Academia : You’re Next – date, trailer, intrigue, ce qu’il faut savoir

Un nouveau film d’animation My Hero Academia arrive cet été, dans le sillon de la saison 7. Mais quand pouvez-vous espérer voir My Hero Academia : You’re Next ?

Au cours des dernières années, My Hero Academia s’est imposé comme un véritable classique auprès des fans de shonens. Et si le manga de Kōhei Horikoshi s’est fait une telle place dans le cœur du public, c’est en partie grâce à son adaptation animée, lancée en 2016 par le célèbre studio Bones. Cela fait maintenant six saisons que nous suivons le parcours du jeune Midoriya Izuku (aka Deku) dans sa quête pour devenir le plus grand héros de son époque.

Un anime qui va bientôt reprendre, puisque la saison 7 de My Hero Academia va commencer d’ici quelques semaines, juste après la diffusion d’épisodes spéciaux intitulés “Memories“. Mais cela ne s’arrête pas là, car un tout nouveau film d’animation a également été annoncé pour cet été. Une année bien remplie pour les fans du lycée Yuei. Voici tous les détails !

My Hero Academia : You’re Next arrivera dans les cinémas japonais le 2 août 2024. La date de sortie pour le reste du monde n’a pas encore été révélée, bien que nous nous attendions à ce qu’elle soit aux alentours d’octobre.

Le film précédent, My Hero Academia : World Heroes’ Mission, est d’abord sorti en août 2021 au Japon, avant de sortir dans le monde entier à partir d’octobre. À noter toutefois que c’est en janvier 2022 qu’il est finalement arrivé chez nous. Un déploiement similaire est donc assez probable, à moins que la popularité croissante de My Hero Academia permette de réduire le délai. Quoi qu’il en soit, nous vous tiendrons informés !

Détails de l’intrigue de My Hero Academia : You’re Next

Deku et ses amis affronteront un adversaire qui ressemble étrangement à All Might dans My Hero Academia : You’re Next, tout en essayant de comprendre pourquoi une mystérieuse forteresse est arrivée sur Terre.

Le sosie d’All Might laisse à penser que l’intrigue pourrait alors tourner autour d’une sorte d’alter ego maléfique. Quoi qu’il en soit, nous pourrons compter sur Deku, Shoto, Katchan et les autres élèves du lycée Yuei pour se lancer corps et âme dans cette nouvelle aventure épique.

Y a-t-il une bande-annonce de My Hero Academia : You’re Next ?

La première bande-annonce de My Hero Academia : You’re Next est arrivée en janvier. Nous avons pu rencontrer le soit disant jumeau d’All Might, et voir un peu de ce bâtiment énigmatique qui arrive.

Et si les fans d’animes sont impatients de découvrir la saison 7 de My Hero Academia, il y a également un autre anime que les fans attendent encore davantage, à savoir une nouveauté qui pourrait bien être l’une des pépites de 2024.

